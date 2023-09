Julia Vieli: «An der Poledance-WM gibt es Abzug für Nacktheit»

20 Minuten hat die 22-Jährige in ihrem Trainingsstudio in Greifensee ZH besucht.

Julia Vieli ist Schweizer Meisterin im Pole Dance und will auch an der WM hoch hinaus.

Mit 22 Jahren ist Julia Vieli in ihrer Alterskategorie die beste Poledancerin der Schweiz. Bevor sich die Studentin mit dem Künstlernamen «Creadiva» im Oktober an der WM in Polen messen wird, hat sie 20 Minuten im Trainingsstudio «Humpty7» in Greifensee besucht. Ein Gespräch über eine Sportart, die weiterhin nach Legitimation sucht – und ein Leben zwischen Glitzer-Outfits und Wertungskriterien.