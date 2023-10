Polen: Bischoff tritt nach diversen Skandalen zurück

1 / 1 Nach diversen Skandalen hat der polnische Bischof Grzegorz Kaszak, hier im Jahr 2009, von Papst Franziskus die Erlaubnis zum Rücktritt erhalten. Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Darum gehts Eine ganze Reihe von Skandalen hat in den letzten Jahren die polnische Kirche erschüttert.

Jetzt hat der Bischof seinen Rücktritt bekannt gegeben.

Nebst einer beinahe tödlichen Viagra-Überdosis sorgte auch ein Mordfall für Furore.

Die polnische Kirche durchlebt momentan schwere Zeiten. Eine Recherche der Zeitung «Gazeta Wyborcza» hat einen Skandal um sexuelles Fehlverhalten ans Licht gebracht, darunter eine Schwulen-Orgie unter Priestern und ein junger Prostituierter, der aufgrund einer Viagra-Überdosis kollabierte und wegen unterlassener Hilfeleistung fast starb.

Jetzt ist der Bischof der betroffenen Diözese Sosnowiec zurückgetreten. Papst Franziskus akzeptierte den Rücktritt von Grzegorz Kaszak am 24. Oktober, ohne eine offizielle Erklärung zu nennen. Gleichzeitig läuft eine strafrechtliche Untersuchung gegen einen Priester in Kaszaks Diözese namens Tomasz Z., in dessen Wohnung Ende August ein junger Prostituierter eine Überdosis Viagra zu sich nahm. Der Priester soll die Sanitäter zunächst daran gehindert haben, die Wohnung zu betreten, um einen Skandal zu vermeiden – jetzt ermittelt die Polizei.

Schwulenclubs und Leichenfunde

Es ist nicht der erste Skandal, der Sosnowiec, eine mittelgrosse Diözese im Südwesten des Landes, erschüttert. Im Jahr 2010 war der Interimsrektor des Priesterseminars von Sosnowiec in eine Auseinandersetzung in einem Schwulenclub verwickelt, blieb jedoch über ein Jahr lang in seinem Amt, auch nachdem der Fall in den polnischen Medien bekannt wurde.

Im März 2023 wurde die Leiche eines 26-jährigen Diakons mit Wunden entdeckt, die ein Verbrechen implizierten. Laut der örtlichen Staatsanwaltschaft soll ein 40-jähriger Priester für den Mord an dem Diakon verantwortlich gewesen sein – der Mann nahm sich daraufhin das Leben. Laut der Staatsanwaltschaft hätten die beiden seit einiger Zeit eine turbulente Beziehung geführt, wobei der Priester dem Diakon Drohbotschaften geschickt habe.

Viagra-Vorfall brachte das Fass zum Überlaufen

Nun ist der jüngste Skandal um eine sexuelle Begegnung mit potenziell tödlichen Folgen in den Vordergrund gerückt. In einer Erklärung teilte Bischof Kaszak mit, dass er den Papst in einem Schreiben vom 29. September um die Erlaubnis zum Rücktritt gebeten habe. Kaszak war 2009 vom damaligen Papst Benedikt XVI. zum Bischof ernannt worden, nachdem er kurze Zeit als stellvertretender Leiter des vatikanischen Familienbüros tätig gewesen war.

Die Diözese gab zwar keine vollständigen Einzelheiten bekannt, bestätigte aber im Wesentlichen die Medienberichte und räumte ein, dass eine externe Untersuchungskommission zu dem Schluss gekommen war, dass Pater Tomasz Z. einen schweren Verstoss gegen die moralischen Normen und seine priesterlichen Pflichten begangen hatte.

Tomasz Z. verteidigte sich und bezeichnete die Situation als einen absichtlichen Angriff auf die Kirche, ihren Klerus und ihre Gläubigen, der darauf abziele, ihre Position, ihre Verantwortung und ihre Mission zu untergraben.

