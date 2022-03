Cassis zu Besuch : Polen drängt Schweiz zu härterem Vorgehen gegen russische Oligarchen

Der Aussenminister besucht derzeit Polen, in dem der Grossteil der ukrainischen Flüchtlinge zumindest vorübergehend Schutz findet. In der Stadt Lublin machte er sich ein Bild von der schweizerischen humanitären Hilfe.

Bei seinem Besuch in Polen und Moldawien machte sich der Schweizer Aussenminister ein Bild von der Situation für Flüchtende aus der Ukraine und besprach die humanitäre Hilfe aus der Schweiz. In Warschau traf sich Ignazio Cassis am Montag mit dem polnischen Premierminister Mateusz Morawiecki. Auf Twitter lobt der Bundespräsident die Solidarität der Polen und bedankte sich für die Kooperation, dank der Hilfsgüter aus der Schweiz von Lublin aus in die Ukraine geliefert werden können.