Zwangsgeld : Polen muss jeden Tag 1 Million Euro an die EU zahlen

Der zwischen Polen und der EU-Kommission geführte Streit über die Kompetenzen des Europäischen Gerichtshofs dauert schon länger an. Anfang Oktober entschied das polnische Verfassungsgericht, dass die EU-Verträge in Teilen verfassungswidrig seien und das nationale Recht gegenüber EU-Recht Vorrang habe. Die Europäische Kommission forderte den Europäischen Gerichtshof schon vorher dazu auf, das Land mit täglichen Geldstrafen zu sanktionieren.

«Aggression gegen Polen»

Das Gericht ordnete unter anderem an, dass Polen die umstrittene Disziplinarkammer zur Bestrafung von Richter stoppen müsse. Die Tätigkeit ist nach EuGH-Entscheidungen nicht mit EU-Regeln zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz vereinbar. Die für die Überwachung der Rechtsstaatlichkeit in der EU zuständige EU-Kommission beantragte die Finanzsanktionen gegen Polen am 9. September. Polen muss diese so lange zahlen, bis das Land den Anordnungen des Gerichtshofs Folge leistet.

Polen ignoriert Entscheide des EuGH

Der Europäische Gerichtshof verurteilte Polen bereits am 20. September wegen des Braunkohle-Abbaus Turow an der Grenze zu Sachsen zu einer Geldstrafe. Trotz einstweiliger EuGH-Anordnung vom Mai habe Warschau den Braunkohle-Abbau nicht gestoppt, hiess es damals in einer Anordnung der EuGH-Vizepräsidentin Rosario Silva de Lapuerta. Deshalb müsse Polen ab sofort für jeden Tag, an dem es der Anordnung nicht nachkomme, 500’000 Euro Strafe in den EU-Haushalt zahlen.