PiS erzielt in Polen die meisten Stimmen – Opposition feiert Sieg

Die nationalkonservative polnische Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hat bei der Parlamentswahl am Sonntag an Zuspruch eingebüsst, aber dennoch die meisten Stimmen erzielt. Die Wählerbefragung von Ipsos ergab, dass die PiS mit 200 Sitzen rechnen konnte, während die ultrarechte Partei Konföderation zwölf Mandate gewann. Die Opposition käme demzufolge auf 248 der 460 Sitze im Unterhaus des Parlaments, dem Sejm. Oppositionsführer Donald Tusk sagte nach Veröffentlichung der Wählerbefragungen, die Opposition verfüge über genügend Stimmen, um die PiS an der Spitze der Regierung abzulösen.