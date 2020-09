Polestar 2 gegen Tesla 3 – wer gewinnt?

Freude herrscht: Seit einer Woche sind wir «Besitzer» des ersten Polestar 2 in der Schweiz! Wobei Besitzer übertrieben ist: Der Polestar 2 ist unser neuster Jahres-Testwagen. Sprich: Während 12 Monaten wollen wir herausfinden, ob der Neuling das Zeugs dazu hat – sorry für den immer gleichen Vergleich –, gegen das Model 3 von Tesla zu bestehen. Das heisst, wir werden laufend über unsere Erfahrungen – gute und schlechte – berichten. Zum Auftakt gibts nur erste Eindrücke:

Elegante Silhouette Die 4,6 Meter lange Fliesshecklimousine gefällt mit unaufgeregtem Design. Polestar Thor’s Hammer In den Frontscheinwerfern erkennt man das von Volvo verwendete Lichtdesign, das an Thor’s Hammer erinnern soll. Polestar Linientreue In der Nacht ist der Polestar 2 auf Anhieb an dem mutigen Design des Rücklichts erkennbar. Polestar

Design

Limousinen sind in der Schweiz alles andere als ein Renner. Aber Tesla zeigt mit dem Model 3, dass es immer mehr Menschen eher um die Funktion als die Form geht. So oder so: Der Polestar 2 ist zwar unaufgeregt gezeichnet, wirkt aber trotzdem sehr sportlich und zugleich elegant. Das sorgt für Aufsehen auf den Schweizer Strassen. Das hat aber nicht nur mit dem Design des kompakten Stromers – Länge 4,6 Meter, Breite 1,85 Meter – zu tun, sondern auch mit der Tatsache, dass man das Logo an Front und Heck noch nicht (er)kennt.

Performance

Business as usual, wer schon andere Stromer gefahren ist. Die 300 kW (408 PS) beschleunigen den Polestar 2 mühelos in 4,7 Sekunden auf Tempo 100. Kraft ist dank einem maximalen Drehmoment von 660 Nm in allen Situationen vorhanden, der Stromer spricht vehement an. Bei 205 km/h geht ihm die Puste aus, doch das interessiert heute keinen mehr. Viel wichtiger: Die zwei identischen Elektromotoren an den beiden Achsen ermöglichen einen variablen Allradantrieb. Schräg: Wer das aufpreispflichtige Performance-Paket bestellt, kann seine Dämpfer verstellen. Allerdings nicht über den Touchscreen, sondern manuell – unter dem Fahrzeug liegend. Das passt irgendwie nicht.

Reichweite

D ie Batteriekapazität von 78 kWh genügt au f dem Papier f ür eine Normreichweite nach WLTP von 470 Kilometern. In der Realität werden es aber weniger sein . Vor allem, wenn auch Autobahnstrecken zum Alltag gehören. Wer wie ich in der ersten Testwoche mehrheitlich in der Stadt und der Agglomeration unterwegs war, braucht sich hingegen keine Sorgen zu machen – zum einen sind dann wirklich um die 400 Kilometer möglich, zum andern lädt der Polestar 2 mit bis zu 150 kW – so werden 80 Prozent der Batterie in 40 Minuten gefüllt.

Konnektivität

Als Apple-Mensch fällt es mir zwar persönlich noch immer schwer, «Ok Google» zu sagen, doch der Sprachassistent im erstmals verbauten Google-Betriebssystem Android Automotive OS macht seine Sache gut. Auch mit dem hochformatigen Touchscreen komme ich gut zurecht. Ob Klimaanlage, Ladeoptionen, Fahrmenüs – auch das läuft über den Tou c hsc reen. Always on, « regelmä ss ig upgedated », verspricht Polestar .

Verarbeitung

Volvo-like. Die Materialien sind hochwertig, die Verarbeitungsqualität top. Hier hat Tesla keine Chance. Alles, was man berührt, fühlt sich deutlich hochwertiger an als bei den Amis.

Preis

Die 57’900 Franken sind nicht wenig, aber dafür bekommt man ein topausgerüstetes Auto, das trotz (oder wegen) seinem grünen Mäntelchen Fahrspass pur verspricht.

Schwedisch oder Chinesisch?