Rücktritt-Flut – Polit-Beben in Österreich geht weiter – der nächste Minister tritt zurück

Am Donnerstagabend ist bereits Kanzler Alexander Schallenberg zurückgetreten.

In Österreich tritt der nächste Minister zurück.

Österreich steckt mitten in der Pandemie. Und in einer Regierungskrise. Nachdem in den letzten Tagen zahlreiche Politiker zurückgetreten sind, macht jetzt auch noch der Bildungsminister Heinz Fassmann seinen Posten frei. Laut Heute.at soll dies auf «eigenen Wunsch» geschehen sein.