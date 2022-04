«Grenzen sind wieder offen» : Polit-Exot fordert Berner Grossrätin zum Verlassen des Landes auf

In einer E-Mail wettert Polit-Exot Philipp Jutzi gegen die neu gewählte Grossrätin Tabea Rai. Diese macht die Mail auf Instagram öffentlich.

Jutzi nimmt Bezug auf Rais Kritik an der «African Lodge» in einem Thuner Hotel und rät der Stadtbernerin mit indischen Wurzeln sinngemäss, dorthin zurückzukehren, wo sie herstamme.

Vor rund einer Woche wurde Tabea Rai von der Alternativen Linken (AL) in den Grossen Rat wiedergewählt; sie hatte erst Anfang März den Sitz von Christa Ammann geerbt, die sich im Mutterschaftsurlaub befindet. Die Wahl der Stadtbernerin mit indischen Wurzeln ist manchen offenbar nicht genehm. So habe es nicht lange gedauert, «bis sich der erste weisse alte Mann dadurch angegriffen fühlte», wie Rai auf Instagram mitteilt.

In ihrem Post veröffentlicht die Gewerkschaftssekretärin eine an sie adressierte E-Mail von Philipp Jutzi, ein Auslandschweizer mit Wohnsitz in Bangkok und Polit-Exot, der als Einmannprojekt JUP unter anderem erfolglos bei den Ständeratswahlen 2019 und den Nationalratswahlen 2015 kandidierte. In der Mail, in der er unter anderem die SVP-Nationalräte Andreas Glarner und Erich Hess ins CC gesetzt hat, nimmt Jutzi Bezug auf die «African Lodge» im Thuner Hotel Delta Park: ein Kochtopf-Whirlpool, der aufgrund seiner Kannibalen-Optik im letzten Sommer unter Rassismus-Verdacht geriet. In einem Bericht von «Tele Bärn» hatte Rai die African Lodge als kulturelle Aneignung kritisiert, mit der primär Geld gemacht werde solle.