Jungpolitikerin: Tina Deplazes will für Mitte in Nationalrat

Tina Deplazes (27) kandidiert auf der Mitte-Liste für den Nationalrat. Im Gespräch mit 20 Minuten erzählt sie, was ihr die Familie bedeutet.

1 / 4 Die Zürcherin Tina Deplazes ist 27 – und will für die Mitte in den Nationalrat. 20min/Taddeo Cerletti Aufgewachsen ist Deplazes in Wernetshausen bei Hinwil. Alt Bundesrat Ueli Maurer war ihr Nachbar, mit seinem Sohn ging sie zur Schule. 20min/Stefan Lanz Tinas Bruder Luis Deplazes ist Präsident der Jungfreisinnigen Zürich und kandidiert dort auf Listenplatz 1. Die FDP sei ihr zu wenig ausgleichend und sozial. Trotzdem telefonieren die beiden fast täglich und beraten sich gegenseitig. FDP Zürich

Darum gehts Die Zürcher Jungpolitikerin Tina Deplazes will für die Mitte in den Nationalrat.

Die 27-Jährige arbeitet als Ökonomin, macht gleichzeitig eine Ausbildung zur Wirtschaftsprüferin und politisiert nebenbei im Stadtparlament von Wetzikon ZH.

Deplazes setzt sich für die Altersvorsorge, Bildung und psychische Gesundheit ein.

Ihr Bruder kandidiert für die Jungfreisinnigen. Mit ihm telefoniere sie fast täglich. «Wir beraten uns gegenseitig», sagt sie.

Sie hat Energie für drei. Die 27-jährige Ökonomin Tina Deplazes arbeitet bei PwC, macht gleichzeitig eine Ausbildung zur Wirtschaftsprüferin und politisiert nebenbei im Stadtparlament von Wetzikon ZH. Jetzt will sie in den Nationalrat, auf der Mitte-Liste belegt sie den 16. Platz.

So sieht Tina Deplazes’ Spider bei Vimentis aus. Je weiter nach aussen der Spider geht, desto wichtiger ist ihr das entsprechende Thema. Vimentis

Ihre Wahlchancen sind gering. Der einzige Zürcher Mitte-Sitz im Nationalrat gehört Philipp Kutter. Doch es könnte sein, dass Tina Deplazes am Abend des 22. Oktober nicht mehr auf Platz 16 ist, sondern einige Parteikollegen überholt hat. National aufgefallen ist sie diesen Frühling, als sie in der SRF-Arena an der Seite von Ständerat und Rechtsprofessor Daniel Jositsch das Covid-Gesetz verteidigte. «Da war ich schon ein wenig nervös», sagt sie beim Treffen im MFO-Park hinter dem Bahnhof Oerlikon. Gleich nebenan ist ihr Arbeitsort. Hier macht sie ab und zu Pause.

Deutsch, Romanisch und Katalanisch

Aufgewachsen ist Tina Deplazes in Wernetshausen bei Hinwil - ein Weiler, der durch Bundesrat Ueli Maurer berühmt geworden ist. «Ueli» war ihr Nachbar, mit dem Sohn ging sie zur Schule. Sie ist nicht die einzige Deplazes, die jetzt in den Nationalrat will: Tinas älterer Bruder Luis kandidiert bei den Jungfreisinnigen auf Platz 1.

Die Eltern sind nicht politisch aktiv, aber es sei zu Hause viel diskutiert worden, sagt sie. Vor fünf Jahren traten Bruder und Schwester gleichzeitig zwei verschiedenen Parteien bei. «So unterschiedlich sind unsere Positionen eigentlich gar nicht.» Aber ihr sei die FDP zu wenig ausgleichend und sozial, deshalb ging sie zur Mitte.

Tina Deplazes telefoniert fast täglich mit ihrem Bruder. «Manche finden das vielleicht seltsam, für uns stimmt es. Wir beraten uns gegenseitig.» Von ihrer Kindheit und Jugend schwärmt sie. «Wir waren schon sehr privilegiert. Mami war immer da, wir hatten es so schön.» Auch der Vater kam jeden Mittag nach Hause. «Wir hatten eine Kindheit wie aus dem Bilderbuch. Ein kleines Dorf, die Mutter immer zu Hause. Meine Eltern sind immer noch verheiratet.»

Dennoch setzt sich Tina Deplazes heute für familienergänzende Kinderbetreuung und bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. «Die Schweiz ist hier noch nirgendwo», sagt sie. Dass Mütter 20 Jahre lang zu Hause bleiben, wie ihre Mutter das gemacht hat, sei heute einfach nicht mehr zeitgemäss. «Die Frauen wollen das nicht mehr.» Doch das System setze keine Anreize für die zweite Person, erwerbstätig zu sein.

Tina Deplazes wirkt fröhlich und kommunikativ, die Energie fliesst. Sie arbeite tatsächlich sehr viel und gern, sagt sie. Zur Erholung ist sie am liebsten in den Bergen beim Wandern in der Bündner Heimat ihres Vaters. Die Mutter stammt aus Barcelona. Darum sind die Deplazes-Kinder dreisprachig aufgewachsen: Neben Deutsch sprechen sie Rätoromanisch und Katalanisch.

«Wir sind nicht mehr krisenresilient»

Ihre politischen Themen sind Altersvorsorge, Bildung und psychische Gesundheit. Bei der Altersvorsorge möchte sie ein gerechteres System. Handwerker oder generell Leute mit Berufslehre seien heute gegenüber Akademikern im Nachteil. Überhaupt müsse die Lehre gestärkt und attraktiver gemacht werden. Lernende sollen Vergünstigungen erhalten, wie es sie derzeit vorwiegend für Studierende gibt. Selber hat Tina Deplazes nach dem Bachelor an der Uni Zürich aufgehört mit dem Studium. «Mir liegt die akademische Welt weniger, mehr die praktische.» Das habe wohl auch mit ihrer Herkunft zu tun, in ihrer Familie habe sonst niemand studiert.

Und schliesslich das Thema Mental Health. Die Junge Mitte des Kantons Zürich hat im Februar eine kantonale Volksinitiative lanciert, mit dem Ziel, dass offener über psychische Erkrankungen gesprochen wird, dass es ein ausreichendes medizinisches Angebot und mehr Vorsorge-Massnahmen gibt. «Extrem viele» Jugendliche hätten psychische Probleme, sagt Tina Deplazes. Über die Gründe könne sie nur spekulieren. Sicher habe die Krisenfestigkeit bei der jungen Generation abgenommen, verursacht durch schwierige Umstände und grossen Druck. «Wir müssen in die Prävention investieren.»

