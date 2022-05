«Chaos-Montag» : Politbeben in Österreich – gleich zwei ÖVP-Ministerinnen treten zurück

Nach Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) wird auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) ihr Amt niederlegen. Die Umfragewerte der Volkspartei sind im Keller, die Opposition fordert umgehend Neuwahlen.

In Österreich treten gleich zwei Ministerinnen an einem Tag zurück. Nachdem am Morgen bereits die Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger ihr Amt niedergelegt hatte, soll nun auch die Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ihren Rücktritt bekanntgeben, wie mehrere Medien berichten. Beide sind Politikerinnen der ÖVP. «Heute» spricht von einem «Chaos-Montag in Österreichs Innenpolitik». Auch die Zukunft der Generalsekretärin Laura Sachslehner ist unsicher, wie «Heute» berichtete.