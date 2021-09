Nach «Weltwoche»-Bericht - Politik beschäftigt sich mit Berset-Affäre

Die «Weltwoche» (Bezahlartikel) stützt sich auf geheime Strafakten. Der Hintergrund : Die Frau, mit der Berset angeblich im Jahr 2012 eine aussereheliche Beziehung pflegte, hatte den Bundesrat am 21. November 2019 per E-Mail dazu aufgefordert, Rechnungen zu bezahlen und verlangte die Übergabe von 100’000 Franken für «eine ausstehende Schuld». Sie warf ihm vor, bei ihr eine Abtreibung verursacht zu haben.

Beziehung soll länger gedauert haben

Neben der Strafanzeige reichte Bersets Anwalt eine Chronologie der Ereignisse ein. Laut Akten, die die «Weltwoche» zitiert, enthielt diese falsche Angaben. So dauerte die Beziehung nicht nur länger, als von Berset zuerst angegeben, sondern oftmals ging die Initiative zur Kontaktaufnahme auch von Berset aus. In der Einvernahme nahm die Frau schliesslich ihre Erpressung zurück. Darauf folgte ein Stillschweige-Deal. Mittlerweile ist das Verfahren abgeschlossen.

Für «Weltwoche»-Autor Mörgeli bleiben Fragen offen. «Die ‹Bereinigung› der ausserehelichen Affäre Bersets erzeugte einen hohen personellen, zeitlichen und finanziellen Aufwand in der Bundesverwaltung», moniert Mörgeli. Und: Berset habe seine Machtposition ausgenutzt und gegenüber der Bundesanwaltschaft Falschaussagen getätigt. Da die Affäre generell zur Privatsphäre eines Bundesrats gehört, sind die angeblichen Falschaussagen aus rechtlicher Sicht wohl der schwerwiegendste Vorwurf an den Gesundheitsminister.

GPK schaltet sich ein

Jetzt wird die Politik aktiv. SP-Ständerat Hans Stöckli, Präsident der Subkommission Gerichte/ Bundesanwaltschaft der Geschäftsprüfungskommission (GPK), sagt, dass er den entsprechenden Bericht der Aufsichtsbehörde der Bundesanwaltschaft zu den Vorgängen vor ein paar Tagen erhalten habe. «Wir werden diesen an unserer nächsten Sitzung behandeln. Es werden dann die GPKs zu entscheiden haben, ob und was öffentlich gemacht werden wird», so Stöckli zu 20 Minuten.