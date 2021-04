Deutschland hat bereits gekauft

Roche erklärt, man sei derzeit in Verhandlungen mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG). Zu Details äussere man sich nicht. Das BAG will am Dienstag zur Beschaffung Stellung nehmen. Roche hat bei Swissmedic am 10. März ein Gesuch auf Zulassung eingereicht. «Swissmedic prüft die eingereichten Unterlagen und entscheidet auf Basis der Begutachtungsergebnisse», heisst es auf Anfrage.