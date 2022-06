Laut dem Nachrichtendienst befinden sich viele russische Spione in der Schweiz – und es drohen weitere zu kommen, die andernorts ausgewiesen wurden. Politiker fordern den Bund auf, russische Spione konsequent auszuweisen.

Spionage in Genf :

Spionage in Genf : Bund soll alle Spione der Russen ausweisen

1 / 7 In einem vom Nachrichtendienst des Bundes veröffentlichten Sicherheitsbericht wird vor einer steigenden Anzahl russischer Spione in der Schweiz gewarnt. Getty Images/iStockphoto Mitte-Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger fordert deshalb ein konsequentes Handeln von Bund und NDB. «Wir sind ein Rechtsstaat, in dem Spionage verboten ist. Deshalb müssen wir unsere Prinzipien durchsetzen und alle russischen Spione ausweisen.» CVP Auch Grüne-Nationalrätin Sibel Arslan vertritt eine klare Haltung gegenüber russischen Spionen. «Spionage auf Schweizer Boden ist nicht zu dulden. Das muss der Bundesrat allen Staaten klar machen.» 20min/Simon Glauser

Darum gehts

In einem vom Nachrichtendienst des Bundes veröffentlichten Sicherheitsbericht wird vor einer steigenden Anzahl russischer Spione in der Schweiz gewarnt. Als Reaktion auf die russische Invasion in die Ukraine hätten mehrere europäische Staaten zahlreiche Offiziere russischer Nachrichtendienste ausgewiesen.

«Gelingt es diesen Staaten, zu verhindern, dass die ausgewiesenen durch neue Offiziere ersetzt werden, so wird das russische Nachrichtendienstdispositiv im jeweiligen Staat nachhaltig geschwächt.» Dies würde Russland dazu bewegen, seine Kräfte in anderen Staaten einzusetzen. «Dazu könnte auch die Schweiz gehören, weshalb die verfügbaren Instrumente, um eine Einreise dieser Nachrichtendienstoffiziere zu verhindern, ausgeschöpft werden müssen», so der Bericht weiter.

«Schweiz wird zum Ort für kriminelle Machenschaften»

Mitte-Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger fordert ein konsequentes Handeln von Bund und NDB. «Wir sind ein Rechtsstaat in dem Spionage verboten ist. Deshalb müssen wir unsere Prinzipien durchsetzen und alle russischen Spione ausweisen.» Tue die Schweiz dies nicht, verletze sie damit nicht nur ihre Neutralität, sondern mutiere auch zu einem Spionage-Hub und einem Ort für kriminelle Machenschaften.

«Weisen wir nicht jeden einzelnen russischen Spion konsequent aus, helfen wir Putin, seinen Krieg in der Ukraine noch möglichst lange weiterzuführen.» Ausserdem könne man die Arbeit des NDB auch gleich einstellen, wenn der Bund tatenlos bleibe, sagt Gmür-Schönenberger.

Was soll mit russischen Spionen in der Schweiz passieren? Nichts. Man sollte sie überwachen. Sie sollten identifiziert und ausgewiesen werden. Ich weiss nicht.

«Spionage auf Schweizer Boden ist nicht zu dulden»

Auch Grüne-Nationalrätin Sibel Arslan vertritt eine klare Haltung gegenüber russischen Spionen. «Spionage auf Schweizer Boden ist nicht zu dulden. Das muss der Bundesrat allen Staaten klar machen.» Verfüge man über Indizien für russische Spionageaktivitäten in der Schweiz, müsse der Bundesrat das Gespräch zu Russland suchen. «Nötigenfalls muss er Massnahmen treffen wie die Ausweisung von russischen Offizieren.» Damit Spionageaktivitäten erschwert und effizient aufgedeckt werden könnten, müsse in die Cybersicherheit investiert werden. «Dass in diesem Bereich Handlungsbedarf besteht, zeigt sich zum wiederholten Mal.»

Zurückhaltender zeigt sich die SVP. «Ich habe in der sicherheitspolitischen Kommission beantragt, dass der NDB uns konkret zu den russischen Spionageaktivitäten und deren Ausmass informiert», sagt SVP-Nationalrat David Zuberbühler. Danach werde sich zeigen, welche Massnahmen nötig seien.

«Erst die Faktenlage klären»

Auch FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann wählt diplomatische Worte: Man müsse zuerst die Faktenlage berücksichtigen, bevor man schnelle Schlüsse ziehe: «Sollte die Schweiz Kenntnisse haben, dass Spionagetätigkeiten in anderen Ländern begangen wurden, muss untersucht werden, ob sich diese auch erhärten. Sind keine Fakten vorhanden, muss die Person auch nicht ausgewiesen werden.»

Doch auch für Portmann ist klar: «Besteht die Gefahr, dass Spionage von einer Person in der Schweiz vorgenommen wird, muss man diese präventiv ausweisen.»

Wie viele russische Spione sich in der Schweiz tatsächlich aufhalten und ob bereits einige des Landes verwiesen worden seien, will der NDB nicht sagen. «Die russischen Spionageaktivitäten sind seit langer Zeit ein Hauptfokus des NDB. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat er keine Veränderung der Bedrohung durch verbotenen Nachrichtendienst in der Schweiz ausgehend von Russland festgestellt», sagt Isabelle Graber, Kommunikationschefin des NDB.

Die Schweiz als Tummelfeld für Spionage

Toni Frisch, der als ehemaliger Botschafter und Koordinator der OSZE-Arbeitsgruppe für humanitäre Fragen in der Ukraine und in Russland tätig war, weiss, dass es für die Schweiz schwierig sein wird, russische Spione ausfindig zu machen und auszuweisen. «In den meisten Fällen lässt sich eine Spionage erst dann beweisen, wenn es schon zu spät ist», sagt Frisch. Der Austausch mit anderen Nachrichtendiensten könnte aber ein Weg sein, mögliche Spione erst gar nicht in die Schweiz zu lassen.

Laut Frisch ist die Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg ein Tummelfeld für Spione aus der ganzen Welt. «Die Neutralität der Schweiz und die grossen Firmen, die hier angesiedelt sind, machen unser Land für die Wirtschaftsspionage attraktiv», sagt Frisch. Dadurch hätten der Bund und alle Involvierten des Nachrichtendienstes grosse Verantwortung. «Ein gut funktionierender Nachrichtendienst ist essentiell für das Funktionieren der Demokratie», sagt Frisch.