Entführte Ryanair-Maschine - Politik fordert Haftbefehle für Verantwortliche der Flugzeugentführung

Am Sonntag zwang Weissrussland ein Passagierflugzeug der irischen Ryanair auf der Strecke Athen – Vilnius zur Landung in der Hauptstadt Minsk. Begleitet wurde das Flugzeug von einem weissrussischen Kampfjet. An Bord der irischen Ryanair-Maschine: Der oppositionelle Blogger und Journalist Roman Protassewitsch. Dieser wurde noch am Flughafen verhaftet, die restlichen Passagiere konnten mit mehreren Stunden Verspätung ihren Flug fortsetzen.

Schweizer Politiker fordern Kontosperrungen und Einreiseverbote

Nun schliessen sich auch Schweizer Aussenpolitiker dem Ruf nach Bestrafung an. Nik Gugger, EVP-Nationalrat und Delegierter im Europarat, verurteilt die Aktion von Weissrussland. Dieser «kriminelle Akt» müsse vom Europarat angegangen werden und Belarus den Journalisten Protassewitsch sofort freilassen. «Anschliessend kann man über weitere Sanktionen diskutieren.» Die Aktion sei «jenseits von jedem rechtlichen Grundverständnis» und stelle einen Affront gegenüber der EU dar. «Es kommt einer Blamage der EU nahe, wenn Weissrussland nun keine Sanktionen treffen», so Gugger.

«Mit Putin im Rücken wird die EU Lukaschenko nicht loswerden»

Gilbert Casasus, Professor für Europastudien an der Philosophischen Fakultät der Universität Freiburg, befürwortet eine geschlossene Reaktion der EU: «Die EU kann protestieren, ihren Unmut ausdrücken, Einreiseverbote gegen weitere Funktionäre verhängen und den Flugverkehr einstellen.» Letztlich sei ihr Handlungsspielraum aber sehr begrenzt: «Lukaschenko hat einen Machtapparat im eigenen Land und Putin im Rücken. Solange das so ist, wird die EU den weissrussischen Diktatoren nicht loswerden.»

Casasus plädiert dafür, langfristiger zu denken: «Lukaschenko wird nicht ewig an der Macht sein. Es gibt in Weissrussland durchaus pro-westliche junge Menschen, in der Wissenschaft, aber auch im diplomatischen Dienst. Mit ihnen müssten westliche Länder jetzt vertiefte Beziehungen aufbauen. Sie werden in der Ära nach Lukaschenko grossen Einfluss auf die weissrussische Gesellschaft ausüben können.» Denn für Casasus ist klar: «Weissrussland kann als letzter geopolitischer Schutzschild Russlands nur mit Fingerspitzengefühl an die EU herangeführt werden, nicht mit dem Presslufthammer. Das würde nur Schaden anrichten.»