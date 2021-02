1 / 5 Die Pharma-Nation Schweiz befindet sich beim Impfen im internationalen Vergleich nur im Mittelfeld. Sven Hoppe/dpa In der Schweiz werden schon lange keine Impfstoffe mehr hergestellt. 20min/Marvin Ancian Dabei fordern Parlamentarier seit Jahren, dass die Schweiz wieder unabhängiger wird. Der damalige FDP-Ständerat Joachim Eder reichte mehrere Vorstösse ein. Parlamentsdienste

Darum gehts Die Schweiz ist eine der führenden Pharma-Nationen der Welt. Trotzdem sind wir beim Impfen auch auf das Ausland angewiesen.

Seit Jahren fordern verschiedene Politiker vom Bund, eine inländische Impfstoff-Produktion zu prüfen. Bisher war das dem Bundesrat aber zu teuer.

Das könnte sich jetzt ändern: Politiker diverser Parteien wollen nicht mehr allein dem Markt vertrauen.

Verspätungen bei der Auslieferung und weltweite Verteilkämpfe: Auch die Schweiz kämpft mit dem Impfstoffmangel. Die bisher zugelassenen Impfstoffe wurden im Ausland entwickelt und werden nun auch grösstenteils dort hergestellt. Der Impfstoff, welchen Lonza im Wallis produziert, wird unter anderem in Spanien abgefüllt und danach in die ganze Welt geliefert. Und auch, dass Novartis am Freitag angekündigt hat, ins Impfstoffgeschäft einzusteigen, bringt der Schweiz auf kurze Sicht nichts.

Dabei ist die Versorgung der Bevölkerung mit Impfstoffen seit Jahren ein Thema im Parlament. Der damalige Zuger FDP-Ständerat Joachim Eder wollte 2013 vom Bundesrat wissen, ob die Schweizer Pharmaindustrie noch in der Lage sei, im Falle einer drohenden Pandemie Impfstoff in genügender Qualität und Menge selber herzustellen. Die Antwort des Bundesrats: Der Aufbau von nationalen Produktionskapazitäten für eine inländische Versorgung während einer Pandemie sei zu teuer. Der Bundesrat sei der Meinung, dass «die Versorgung der Bevölkerung der Schweiz im Falle einer Pandemie auch durch ausschliesslich im Ausland produzierte Impfstoffe (...) sichergestellt werden kann.»

«Das rächt sich jetzt»

Jetzt zeigt sich: In einer Krise ist sich jedes Land selber am nächsten. Die EU hat am Freitag Exportkontrollen für Impfstoffe angekündigt. Hintergrund ist ein Streit mit Grossbritannien rund um den Impfstoff des schwedisch-britischen Herstellers AstraZeneca. Als es weltweit an Hygienemasken mangelte, blockierten Deutschland und Frankreich kurzerhand Lieferungen in die Schweiz.

Das beschäftigt auch die Parteien von links bis rechts. Zum Beispiel sagt Alt-Nationalrätin Bea Heim: «Der Schweiz mangelt es an Produktionsstätten für Impfstoffe. Es braucht jetzt einen Impfgipfel, an dem Bund, Kantone und Vertreter der Pharmabranche klären, wie die Produktionskapazitäten in der Schweiz rasch erweitert und langfristig eine optimale Impfstoffversorgung sichergestellt werden kann.» Bereits 2006 forderte Heim den Bundesrat auf, «dafür zu sorgen, dass für die Pandemievorsorge möglichst rasch eine inländische Impfstoffproduktion sichergestellt wird».

«Anreize schaffen, hier zu produzieren»

SVP-Nationalrat Thomas Aeschi unterstützt die Forderung, dass wieder vermehrt Impfstoffe in der Schweiz hergestellt werden sollen. «Indem das regulatorische Umfeld verbessert wird und bürokratische Hürden abgebaut werden, sollen Pharmafirmen einen Anreiz erhalten, in der Schweiz Impfstoff zu produzieren.»

Auch laut den Grünen hat die Schweiz viel zu wenig gemacht, um die Versorgungssicherheit in der Pandemie zu garantieren. Die Partei fordert in einem parlamentarischen Vorstoss einen entsprechenden Verfassungsartikel. Auch sind Standesinitiativen aus mehreren Kantonen hängig.

«Firmen müssen verpflichtet werden»

«Der reine Markt kann die Grundversorgung unserer Bevölkerung mit Arzneimitteln und Impfstoffen weder mittelfristig noch im Krisenfall garantieren. Produziert wird dort, wo es am günstigsten ist», sagt Nationalrätin Manuela Weichelt-Picard. Neben einer ausreichenden Lagerhaltung sei es zentral, dass sensible Medikamente und Wirkstoffe in der Schweiz und in Europa produziert würden. «Pharmafirmen müssen entsprechend für sensible Medikamente mittels Leistungsvereinbarungen verpflichtet werden und es braucht Abkommen mit anderen europäischen Staaten.»

Auch Ruth Humbel, Mitte-Nationalrätin und Präsidentin der Gesundheitskommission, beschäftigt das Thema. «Da sich die Impfstoffproduktion für die Pharmaunternehmen im Normalfall kaum lohnt, ist es eine Frage des Geldes», sagt sie. 2006 wären 10 bis 15 Millionen jährlich nötig gewesen, um den letzten Schweizer Impfstoffhersteller von der Übernahme aus dem Ausland zu bewahren (siehe Box). «Heute kosten uns die Verzögerungen bei der Lieferung von Impfstoffen jeden Tag ein Vielfaches.»

«Brauchen mehr Unabhängigkeit»

Humbel sieht in der Impfstoffbeschaffung einen staatlichen Auftrag: «Ganz in der Schweiz zu produzieren, wäre wohl zu teuer. Da spielt der Markt, die Lieferketten sind global. Aber dann braucht es eben Leistungsaufträge. Amerika hat Milliarden in Pfizer investiert und sich dafür ein Vorkaufsrecht auf Impfstoffe gesichert», sagt Humbel.

Für die Mitte-Nationalrätin muss eine der Lehren aus dieser Krise sein, diese Auslandsabhängigkeit genau unter die Lupe zu nehmen: «Dafür könnte die Schweiz auch mit der EU oder mit einzelnen Ländern zusammenspannen, weil es sich wirtschaftlich kaum lohnt, nur für den Schweizer Markt Impfstoffe zu produzieren.»

Auch in die Erforschung und Entwicklung von Impfstoffen investiere die Schweiz seit Jahren nicht mehr. Für Humbel ein Fehler: «Jetzt zeigt sich, dass diese Investitionen sich gelohnt hätten.» Österreich hat erst kürzlich 50 Millionen Steuergelder investiert, um die Antibiotikaproduktion von Sandoz im eigenen Land zu behalten – trotz extremem Preisdruck insbesondere aus China. «Ich erachte es als eine der wichtigsten Anpassungen im Epidemiengesetz, dass die Schweiz im Bereich der Impfstoffe und Medikamente wieder

verstärkt auf Unabhängigkeit setzt», sagt Humbel. Dass das etwas kosten werde, sei klar.