Bundesrats-Entscheid - Politik fordert klaren Plan für Ausstieg aus Corona-Massnahmen

Diese sind bis zum 24. Januar befristet. Der Bundesrat will am Mittwoch kommunizieren, ob die Massnahmen bis März verlängert werden.

Am Mittwoch entscheidet der Bundesrat, ob er die Corona-Massnahmen bis März weiterführen will. Damit stösst er bei den Kantonen auf Widerstand : Diese wollen schneller lockern, gerade etwa bei der Homeofficepflicht. Der Kanton Baselland möchte angesichts der rasch steigenden Immunisierung gar die Zertifikatspflicht aufheben.

Dass sich die hohen Infektionszahlen nicht in steigenden Hospitalisierungsraten widerspiegeln, sagte der oberste Kantonsarzt Rudolf Hauri am Dienstag : «Schweizweit sind die Intensivstationen nicht überlastet, wir müssen auch kaum Operationen verschieben.» Und auch Virginie Masserey vom BAG sagte: «Wir dürfen jetzt vernünftigerweise optimistisch sein.»

«Bundesrat muss Mut haben, zu lockern»

Nur so sei es möglich, die negativen Auswirkungen der Massnahmen überall klein zu halten. «Ein gutes Beispiel ist etwa die Quarantäneregelung, die vielerorts eine Geschäftstätigkeit behindert oder gar verunmöglicht hat.» Wichtig sei, nicht immerzu neue Massnahmen zu beschliessen, sondern die wirklich nötigen, schon geltenden Regeln beizubehalten und so einfach wie möglich zu halten. «Sonst steigt die Komplexität unnötig und niemand weiss mehr, wo was gilt», so Walti.