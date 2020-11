Gesundheitspersonal warnt vor Kollaps «Politik muss jetzt alles unternehmen, um die Überlastung abzuwenden»

Das Gesundheitspersonal ist am Anschlag: Jetzt müsse die Politik alles unternehmen, um den Kollaps abzuwenden.

«Derzeit sieht es nicht danach aus, als würden die Massnahmen, die im Kampf gegen das Coronavirus ergriffen wurden, ausreichen.» Das sagte Martin Ackermann, Chef der Covid-Taskforce des Bundes, an der Pressekonferenz vom Freitagnachmittag. Knapp 10 Tage nachdem der Bund die Massnahmen am vergangenen Mittwoch weiter verschärft hatte, hat sich die Corona-Situation in der Schweiz nicht beruhigt.