Post: Waldkauf und Entlassungen – Politik ist sauer

Vor kurzem hat die Post in Deutschland Waldgebiete gekauft – für 70 Millionen Franken.

Nationalrat Jon Pult von der SP verteidigt die Post. Man solle die getätigten Investitionen und die Sparmassnahmen nicht miteinander in Verbindung bringen.

Die Massnahmen könnten einerseits im Bereich der Sachkosten sein, andererseits auch bei den Personalkosten. «Bei einem Vorhaben in dieser Grössenordnung müssen wir auch mit Auswirkungen auf die Mitarbeitenden rechnen», meint Grellmann. Die in Berichterstattungen genannte Zahl von circa 300 abzubauenden Stellen sei allerdings rein spekulativ.

«Kauf der Waldgebiete ist ein Hohn der Bevölkerung gegenüber»

Auch Sandra Sollberger, SVP-Nationalrätin und Mitglied der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen, zeigt sich empört: «Es ist ein Hohn der Bevölkerung gegenüber, dass die Post für 70 Millionen Franken Waldgebiete kauft, während sie mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat.» Hinzu komme, dass die Post immer wieder KMU konkurrenziere und damit Arbeitsplätze und Lehrstellen in der Privatwirtschaft gefährde.

«Die aktuelle Geschäftsführung hat wenig unternehmerische Ahnung», kritisiert Sollberger. Zudem habe die Post einen Leistungsauftrag des Bundes zu erfüllen, alles darüber hinaus sei nicht Teil ihrer Aufgabe. Sollberger werde das Thema in die Verkehrskommission einbringen und sich dafür einsetzen, dass die Post eingeladen werde und sich erklären müsse. «In Zukunft wird der Post ganz genau auf die Finger geschaut werden.»

«Waldkauf war Investition in die Zukunft»

«Der Kauf des Waldgebietes war neben vielen anderen Massnahmen der Post zur Erreichung der Klimaneutralität eine Investition in die Zukunft und wird langfristig positive Auswirkungen haben.» Das Mitarbeiterfest sei nur eine einmalige Ausgabe gewesen.

«Die Post übernimmt Eigenverantwortung»

Mit dem Waldkauf übernehme man Verantwortung für die Umwelt. «Und auch da setzen wir in erster Linie bei uns selber an, indem wir unseren CO2-Ausstoss bis 2040 um rund 90 Prozent aktiv reduzieren. Die restlichen zehn Prozent wollen wir neutralisieren, also mit verschiedenen Massnahmen aktiv der Atmosphäre entziehen und speichern.»