Millionen sind schon genesen - Politik will mit gratis Antikörper-Tests schneller lockern

Didier Trono, Leiter der Expertengruppe Diagnostics and Testing der wissenschaftlichen Corona-Taskforce, kritisiert, dass Politik und Behörden Antikörper-Tests zum Nachweis einer überstandenen Infektion bisher viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt hätten.

Rund 2,8 Millionen Schweizerinnen und Schweizer haben sich gemäss der aktuellsten Schätzung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) seit Ausbruch der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert. Viele wissen davon aber gar nichts: In den Statistiken erscheinen nur jene rund 650’000, die während der akuten Infektion getestet wurden, schreibt die «NZZ am Sonntag» (Bezahlartikel).

Eine überstandene Infektion kann mit einem Antikörper-Test nachgewiesen werden (siehe unten). Trotzdem zählen die schätzungsweise mehr als zwei Millionen Menschen, welche die Infektion ohne positiven PCR-Test überstanden haben, derzeit nicht als Genesene. Der Bund begründet das damit, dass die gängigen Tests nicht zuverlässig genug seien. «Es ist möglich, dass diese Tests Antikörper anzeigen, obwohl keine vorhanden sind. Die getesteten Personen wiegen sich dann in falscher Sicherheit. Deshalb empfehlen wir diesen Test derzeit nicht», heisst es auf der Homepage des BAG.

Experte fordert Offensive bei Antikörper-Tests

Laut Didier Trono, Leiter der Expertengruppe Diagnostics and Testing der wissenschaftlichen Covid-Taskforce, gibt es mittlerweile aber Möglichkeiten, die Konzentrationen neutralisierender Antikörper gegen Covid-19 zuverlässig zu messen. Ob sie allein den Schutz vorhersagen, müsse noch untersucht werden. «Bisher haben Politik und Behörden diesem Thema viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt», sagt Trono. In diesem Bereich sei eine Offensive erforderlich.

«Wir sollten jetzt so bald wie möglich eine landesweite Studie durchführen, um herauszufinden, welche die zuverlässigsten Ersatzmarker für die schützende Immunität sind», sagt Trono. Dies würde es ermöglichen, Tests zu entwickeln, «die als Grundlage für Immunitätspässe dienen könnten, in denen auch die Schutzimmunität infolge einer kürzlich aufgetretenen Infektion dokumentiert werden könnte».

«Genesene könnten beim Impfen hinten anstehen»

Auch Andreas Widmer, Infektiologe und Präsident des nationalen Zentrums für Infektionsprävention Swissnoso, sagt: «Jetzt sollte so schnell wie möglich ein zuverlässiger Antikörper-Test entwickelt und validiert werden, um eine überstandene Infektion möglichst genau nachzuweisen.» Denn so könnten laut Widmer auch die Impfkampagne schneller vorangetrieben und letztlich die einschneidenden Massnahmen schneller gelockert werden: «Nach heutigem Wissensstand sind auch Genesene für drei bis sechs Monate relativ gut geschützt. Sie könnten also bei der Impfung hinten anstehen, sodass mehr Impfstoff frei würde für Menschen, die sich noch nicht infiziert haben.»