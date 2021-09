Gratistests : Politiker-Aufstand gegen den Bundesrat

SVP, SP und Grüne möchten die Regierung im Eilverfahren dazu zwingen, die kostenfreien Corona-Tests beizubehalten

Bereits am Montag nimmt sich die Kommission des Nationalrats der Sache an. In den Tagen danach sollen beide Kammern über die Initiative abstimmen. Hat die Aktion Erfolg, wäre der Bundesrat bei seiner nächsten Sitzung am Freitag verpflichtet, den Willen des Parlaments umzusetzen. Dann nämlich wird die Regierung definitiv entscheiden, wie es mit den Testkosten weitergeht.