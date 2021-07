Neue Initiative : Politiker aus verschiedenen Parteien wollen Handystrahlung begrenzen

Mit einer neuen Initiative soll die Mobilfunk-Strahlung begrenzt werden. Dabei richtet sich das Anliegen nicht direkt gegen 5G-Antennen.

Der Verein will erreichen, dass im Freien installierte Antennen nur draussen senden und nicht in den Innenbereich hineinreichen.

Eine Gruppe von Mobilfunkgegnern um den Verein Frequencia will im Oktober die sogenannte Safer-Phone-Initiative lancieren, welche die Strahlenbelastung in der Schweiz markant reduzieren soll.

«Verhindern, dass alles durchstrahlt wird»

Die Initiative richte sich nicht explizit gegen den 5G-Standard, sagen die Initianten. Sie wollen erreichen, dass im Freien installierte Antennen nur noch den Aussenbereich abdecken, in Gebäuden installierte Anlagen nur den Innenbereich. «Damit wollen wir verhindern, dass alle unsere Lebensräume durchstrahlt werden», sagt Mitinitiant Peter Schlegel in der «NZZ am Sonntag». «Denn wenn die Funkstrahlung keine Mauern mehr durchdringen muss, kann man die Sendeleistung der Antennen stark drosseln.»