Walliser Politiker bekommen Gratis-Skipässe

Walliser Politikerinnen und Politiker, die von Vorteilen für Skipässe profitieren, sitzen mitunter in der Exekutive einer Gemeinde. Gemäss Recherchen des RTS findet sich diese Praxis nirgendwo sonst in der Westschweiz. In Verbier, Portes du Soleil, Nax und Nendaz/Veysonnaz würden die Mandatsträger die Skipässe gar kostenlos erhalten. Diese Geschenke werden von manchen Politikern mit dem verglichen, was dem ehemaligen Staatsrat Pierre Maudet in Genf eine Verurteilung wegen «Vorteilsannahme» einbrachte.

Einige Politiker lehnen das Angebot ab

Das scheinen auch einige Walliser Mandatsträger so zu sehen. Charles Clerc, SVP-Gemeinderat in Troistorrents, habe das kostenlose Abonnement aus ethischen Gründen abgelehnt. «Die Kosten des Skipasses haben mich beunruhigt», sagt er.



«Ein Saison-Abo für Portes du Soleil kostet 850 Franken. Es ist nicht trivial, so ein Geschenk zu bekommen», betont er am Freitag in «La Matinale de la RTS». Weiter beunruhige ihn, dass die öffentlichen Behörden mit den Skiliften zu verschiedenen Themen in Kontakt stehen. So zum Beispiel bei den Finanzen und der Regionalplanung.