Digitalisierung in der Politik

Politiker chatten mit Wählern und sorgen für Premiere

Nationalratspräsidentin Isabelle Moret und Ständeratspräsident Hans Stöckli chatten live per Videokonferenz mit den Schweizer Bürgern. Laut den Parlamentsdiensten ist dies «eine Premiere in der Schweizer Geschichte».

Nationalratspräsidentin Isabelle Moret (FDP/VD) will gemeinsam mit Ständeratspräsident Hans Stöckli (SP/BE) mit den Bürgern chatten. (KEYSTONE/Laurent Gillieron)

Eine gelebte Demokratie lebe vom Austausch zwischen Politik und Gesellschaft, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Wegen der strengen Abstandsvorschriften könne die Begegnung zwischen den Politikern und den Bürgern momentan nicht persönlich stattfinden. Auch Besuche an der ausserordentlichen Session seien verboten. Deshalb finde am 5. Mai der erste Live-Video-Chat im virtuellen Raum statt. Während einer Stunde beantworten die Nationalratspräsidentin Isabelle Moret (FDP/VD) und der Ständeratspräsident Hans Stöckli (SP/BE) die Fragen der Bürger.