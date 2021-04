Ein Coronapass wie in Dänemark oder das so genannte Impfzertifikat sollen frühere Lockerungen ermöglichen.

Die FDP-Chefin fordert vom Bundesrat am Mittwoch eine Strategie mit klarer Perspektive.

Nur wer mit dem Pass eine Impfung, eine überstandene Infektion oder einen aktuellen Coronatest belegen kann, hat Zugang zu den geöffneten Angeboten. Eng begleitet werden die Öffnungen zudem von einer stark ausgebauten Testinfrastruktur an PCR- und Schnelltests. Derzeit werden bei einer Bevölkerung von knapp sechs Millionen bis zu 400’000 Tests pro Tag gemacht. Das sind täglich 16 mal mehr Tests als in der um zwei Millionen bevölkerungsreicheren Schweiz.

Bundesrat solle vorwärts machen wie Dänemark

Schweizer Clubvertreter träumen bereits von Öffnungen dank Tests. Auch der Infektiologe Christian Garzoni sieht in breit angelegten Selbsttests Öffnungspotenzial. Das Impfzertifikat, das Schweizer Pendant zum dänischen Coronapass, steckt derweil nach der Datenpanne der Website «meineimpfungen.ch» noch in den Kinderschuhen. Ein international anerkanntes Impfzertifikat hat der Bundesrat erst für den Sommer angekündigt. Vor dem Entscheid des Bundesrats über das weitere Vorgehen in der Pandemie setzen Politiker Druck auf.