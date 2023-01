Russischer Politiker löst mit Urlaubsvideo Shitstorm aus

Ukraine-Krieg : Russischer Politiker feiert Neujahr in Mexiko und löst Shitstorm aus

Während die Region Kursk, die an die Ukraine angrenzt, den Krieg zunehmend am eigenen Leibe verspürt, feiert Maxim Wassiljew das neue Jahr entspannt in Mexiko. In der Heimat kommt die Aktion gar nicht gut an.

Dieses Video von Maxim Wassiljew sorgt derzeit bei russischen Politikern für Unmut. Telegram/20Min/dsc

Darum gehts Die Neujahrsgrüsse eines russischen Regionalpolitikers sorgen derzeit im Land für Unmut.

Denn Maxim Wassiljew sitzt im Video gemütlich in einem mexikanischen Restaurant und schlürft ein Getränk.

Derweil sehen sich Tausende Russen mit einer drohenden Mobilisierung konfrontiert.

Die Neujahrsgrüsse eines in Mexiko feiernden Regionalpolitikers aus der russischen Grenzregion Kursk haben in Russland angesichts des Kriegs in der Ukraine Ärger hervorgerufen. «Wie Tausende meiner Landsleute bin ich entrüstet über den Videogruss, den der Abgeordnete des Kursker Landtags, Maxim Wassiljew, aus Mexiko geschickt hat», schrieb der Kursker Gouverneur Roman Starowoit in seinem Telegram-Kanal. Er nannte den Luxus-Urlaub des Politikers in Kriegszeiten «unethisch».

«Wünsche viel Geld und gute Laune»

Wassiljew hatte in dem Video aus einer Strandbar «viel Geld und gute Laune» gewünscht, während er einen alkoholischen Cocktail und Krabben zu sich nahm. Derweil bekommt die an die Ukraine grenzende Region Kursk immer öfter selbst die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen das Nachbarland zu spüren. Tausende Kursker sind an der Front, der Tod von rund 100 wurde bereits offiziell bestätigt. Grenznahe Orte geraten regelmässig unter Beschuss, im Dezember wurde der Flugplatz von Kursk von Drohnen attackiert.

Angesichts dessen wurden in Russland Rücktrittsforderungen an Wassiljew laut. «Ich weiss nicht, was die Wassiljews zu einer solchen Entscheidung bewegt», schrieb der Generalsekretär der Kremlpartei «Einiges Russland» Andrej Turtschak. «Aber ich hoffe, dass sich die Reihen der Kursker Abgeordneten nach den Neujahrsferien lichten.»

Ehemaliger Freund verbreitete Video

Wassiljew, der lange für die Kommunisten im Landtag sass, ist parteilos. Seine Ehefrau gehört hingegen zur Fraktion «Einiges Russland». Wassiljew hat sich in der Vergangenheit als aktiver Unterstützer des Kriegs gegen die Ukraine gezeigt. Den Wirbel um seinen Neujahrsgruss nannte er übertrieben. Er habe den Gruss nur an Freunde geschickt, aber ein ehemaliger Bekannter aus der Westukraine, «mit dem ich vor der militärischen Spezialoperation befreundet war», habe das Video im Netz weiter verbreitet, erklärte der Abgeordnete.

