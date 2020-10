1 / 5 Irland hat einen Plan mit fünf Phasen. Die höchste Eskalationsstufe kommt einem Lockdown wie im März gleich. KEYSTONE In Deutschland treten Verschärfungen dann in Kraft, wenn die Fallzahlen eine gewisse Schwelle überschreiten. KEYSTONE In der Schweiz entscheidet der Bundesrat dagegen situativ. Auch die Kantone haben nicht kommuniziert, was mögliche nächste Eskalationsstufen wären. KEYSTONE

Darum gehts Während in anderen Ländern absehbar ist, welche neuen Massnahmen kommen könnten, tappt man in der Schweiz im Dunkeln.

Politiker und Experten fordern den Bundesrat auf, einen Masterplan auszuarbeiten.

Der Bundesrat hofft, den Anstieg der Corona-Fälle mit den neuen Massnahmen zu bremsen. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga sagte, man sei bereit, notfalls auch einschneidendere Massnahmen ins Auge zu fassen. Der Bundesrat liess aber offen, was die nächsten Massnahmen wären und wann sie getroffen würden.

Epidemiologe Matthias Egger, Mitglied der Covid-Taskforce des Bundes, würde sich wünschen, der Bundesrat würde bereits die nächsten möglichen Schritte kommunizieren, damit sich die Leute auf alle Szenarien einstellen könnten. Für ihn ist klar: Verlangsamen sich die Ansteckungen nicht, müssen weitere Schritte wie die Schliessung von Bars und Clubs kommen.

Detaillierter Plan in Irland

Laut Egger könnte der Schweiz der Stufenplan Irlands als Vorbild dienen, wie er zum «Tages-Anzeiger» sagte. Den «Plan for Living with Covid-19» veröffentlichte die irische Regierung schon Mitte September. Er sieht fünf Eskalationsstufen bis zum harten Lockdown vor, wenn sich die epidemiologische Lage verschlechtert. Das Papier regelt detailliert alle Bereiche des privaten und öffentlichen Lebens – von privaten Besuchen über die Regeln für Gastrobetriebe bis hin zum Reisen. Derzeit gilt in weiten Teilen des Landes Stufe 3, in einigen Landkreisen schon Stufe 4, zudem wird über weitere Verschärfungen diskutiert. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Massnahmen in ausgewählten Bereichen:

Fussballspiele etwa finden in Irland ab Stufe drei nur noch ohne Publikum statt, bei Level 5 gibt es gar keine Spiele mehr. Bei Hochzeiten sind ab Stufe 4 nur noch sechs Gäste erlaubt. Ähnliche Pläne kennen auch Deutschland oder Spanien. In Deutschland etwa treten diverse Verschärfungen dann in Kraft, wenn eine Stadt oder ein Landkreis in einer Woche mehr als 50 Corona-Fälle pro 100’000 Einwohner verzeichnet.

«Planungssicherheit für die Leute und die Wirtschaft»

Auch die Freisinnigen fordern ein solches «Koordinatensystem». So sagt FDP-Vizepräsident Andrea Caroni zu 20 Minuten: «Es ist mir unverständlich, wieso Bundesrat Berset nicht längst einen Masterplan auf den Tisch gelegt hat. Stattdessen beschliesst der Bundesrat überfallartig Massnahmen in einer sonntäglichen Notfallübung. Wir sind im Sicht- statt Instrumentenflug, dabei hätte der Bundesrat schon im Sommer einen Masterplan vorlegen können.» Der Plan müsste festlegen, welche Massnahmen ab welchen Zahlen ergriffen würden. So würde Caroni bei steigenden Zahlen vor allem das Partyleben strenger regeln.

Laut Caroni bringt ein Masterplan, selbst wenn er situativ angepasst wird, riesige Vorteile: «Er gibt Planungssicherheit für die Leute und die Wirtschaft. Sie wissen dann, welche Einschränkungen geplant sind und welche nicht.» Als Vater wüsste er beispielsweise gerne, ob Schulschliessungen vorgesehen seien, wenn sich die Situation verschärfe. Zudem habe ein Plan eine präventive Wirkung: «Wenn man sieht, welche Einschränkungen drohen, wird man sich eigenverantwortlicher verhalten.»

«Wir sind nicht so zentralistisch wie Irland»

In Schutz nimmt den Bundesrat dagegen Ruth Humbel, CVP-Nationalrätin und Präsidentin der Gesundheitskommission: «Wir sind nicht so zentralistisch wie Irland. Es war nicht am Bundesrat, einen Masterplan zu präsentieren, da die Kantone im Lead sind.» Diese hätten im Sommer zusammensitzen und einen Plan ausarbeiten sollen.

Auch sie spricht sich aber dafür aus, dass nun Bundesrat, die Kantone und die wissenschaftliche Taskforce zusammen ein Konzept ausarbeiten. Dieses soll greifen, wenn die Fälle weiterhin zunehmen und das Gesundheitswesen ans Limit kommt. Als nächste Eskalationsstufe spricht sich Humbel etwa für eine Sperrstunde und ein Alkohol-Verkaufsverbot am Abend aus – Bars und Restaurants sollen aber offen bleiben.

Bundesratssprecher André Simonazzi sagt zur Frage, warum der Bundesrat noch keinen Plan vorgelegt habe: «Der Bundesrat kommentiert keine Aussagen, die in der Presse gemacht werden. Seine Massnahmen und seine Politik hat er kommuniziert.»