Andere Länder viel weiter – Politiker fordern Ende der tödlichen Trödelei bei Drittimpfungen

Alice Schmidli-Amrein erhielt am 29. Dezember 2020 ihre erste Dosis des Pfizer-Impfstoffs. Heute, neun Monate später, ist sie tot, gestorben an Covid-19.

«Hätte meine Mutter eine Drittimpfung erhalten, würde sie heute noch leben.» Davon ist Jack Schmidli überzeugt. Seine Mutter ist am vergangenen Montag trotz doppelter Impfung an einer Covid-Erkrankung, einem sogenannten Impfdurchbruch, verstorben. Sie war gemäss der «Sonntagszeitung» eine der ersten Schweizerinnen, die im Dezember 2020 im Kanton Luzern die Impfung erhalten hatte. Damals im Alter von 89 Jahren.

«Ein Teil der Verstorbenen würde heute noch leben»

«Man bekommt den Eindruck, dass wir zu wenig Impfdosen haben»

Er kritisiert auch die Kommunikation: «Es ist völlig unklar, wieso genau das BAG zuwartet und wieso nicht mehr Antikörpertests gemacht werden. So bekommt man den Eindruck, dass nicht genug Impfdosen zur Verfügung stehen könnten, um bis Ende Jahr Booster- und Erst- und Zweitimpfungen durchzuführen, was ein weiterer fataler Fehler wäre.» Letztlich sei die unklare Kommunikation auch Wasser auf die Mühlen der Skeptikerinnen und Skeptiker: «Jeder Person, welche trotz doppelter Impfung stirbt, ist für Skeptiker ein weiterer Beweis, dass die Impfung nicht wirke und hält sie davon ab, sich überhaupt impfen zu lassen.»

«Unzureichende Daten sind eine inakzeptable Begründung»

Ein Kommunikationsproblem kritisiert auch der ehemalige BAG-Vize Andreas Faller: «Man wird in dieser Pandemie das Gefühl nicht los, dass die Behörden immer wieder reagieren, anstatt vorauszudenken und frühzeitig zu handeln.» Dass die Datenlagen noch unzureichend sei, ist für Faller eine inakzeptable Aussage. «Seit Monaten wird über Impfdurchbrüche und Booster-

Impfungen gesprochen. Trotzdem hat das BAG nie kommuniziert, wie man Daten über die

Veränderung des Impfschutzes nach der Impfung sammelt, beispielsweise in einer Studie mit Antikörpertests in verschiedenen Abständen nach der Impfung.»



Für Faller verspielt das BAG durch intransparente Kommunikation viel Vertrauen in die Impfung: «Es ist wissenschaftlich anerkannt, dass die Wirkung der Impfungen nachlässt. Pfizer hat schon Anfang Jahr gesagt, dass es eine dritte Impfung brauchen wird. Ich sehe nicht ein, wo das Problem ist und weshalb man nicht mittels Antikörpertests Klarheit schafft. So erhielte man ganz detailliert Aufschluss darüber, wie hoch der Impfschutz noch ist und könnte mit diesen Daten die Zulassung der Drittimpfung begründen.» So, wie das BAG jetzt reagiere, werde bei Kritikerinnen und Kritikern das Schreckensszenario genährt, dass die Impfung nicht genügend wirke.