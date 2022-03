Schweizer an der Front - Politiker fordern harte Gangart gegen Schweizer Ukraine-Kämpfer

In der Reportage erzählen Erik (19) und Stefan (41), warum sie für die Ukraine in den Krieg ziehen wollen.

Offenbar soll ein 45-Jähriger bereits an der Front kämpfen.

Aus ganz Europa melden sich Freiwillige, um für die Ukraine in den Krieg zu ziehen. Darunter sind auch Schweizer.

Nach diversen Aufrufen, etwa in den sozialen Medien, haben sich Männer aus ganz Europa gemeldet, um für die Ukraine zu kämpfen – auch aus der Schweiz. So zum Beispiel der 19-jährige Erik (Name geändert): «Wenn die Ukraine fällt, kommt der Krieg auch hierher», sagt er (siehe Video oben). Er wolle für seine kleine Tochter kämpfen: «Welcher Vater lässt zu, dass die Tochter im Krieg lebt?»