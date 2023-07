Heisse Sommer: Politiker fordern längere Sommerferien

1 / 5 Die Länge der Sommerferien ist kantonal geregelt. Im Tessin und Teilen der Romandie sind diese länger als in der Deutschschweiz. Pexels/Lukas Der Tessiner Marco Romano von der Mitte findet, die Deutschschweizer könnten doch auch länger Sommerferien machen. Parlamentsdienste SP-Nationalrat und Bundesratskandidat Mustafa Atici fände acht Wochen Sommerferien angebracht. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts In der Deutschschweiz sind die Sommerferien deutlich kürzer als im Tessin und Kantonen der Romandie.

Der Tessiner Mitte-Nationalrat Marco Romano findet, die Deutschschweizer könnten doch auch länger Sommerferien machen.

SP-Bundesratskandidat Mustafa Atici würde eine Verlängerung der Sommerferien begrüssen – acht Wochen fände er angebracht.

Diana Gutjahr von der SVP hält nicht viel von so langen Sommerferien. Sie plädiert für kürzere Ferien.

Im Tessin und Teilen der Romandie dauern die Sommerferien deutlich länger als in der Deutschschweiz. Die Kantonsregierung begründet dies unter anderem mit den hohen Temperaturen. Zu lange Sommerferien stehen aufgrund der langen unterrichtsfreien Zeit aber in der Kritik – obwohl die Sommer tendenziell immer heisser werden.

Der Tessiner Nationalrat Marco Romano sieht jedoch kein Problem in langen Sommerferien. Er sei froh, dass seine Kinder in der Badi und nicht im heissen Schulzimmer sässen, sagt er den CH-Media-Zeitungen. Er schlägt sogar den Deutschschweizern vor, die Sommerferien ebenfalls zu verlängern und «währenddessen Italienisch zu lernen» – auf Kosten von Ferien in den anderen Jahreszeiten.

SP-Atici: «Wichtig für die persönliche Entwicklung»

SP-Nationalrat Mustafa Atici begrüsst die Idee, die Ferien in der Deutschschweiz zu verlängern. «Acht Wochen fände ich angebracht.» Diese Zeit könnten Schülerinnen und Schüler nutzen, um sich im Bereich Musik, Kultur, Sport und Natur weiterzuentwickeln. «Das ist in einer Zeit, in der die meisten Jugendlichen ihre Zeit dem Handy widmen, enorm wichtig für die persönliche Entwicklung.» Die zusätzlichen Wochen müssten dann aber auch entsprechend genutzt werden.

«Die Schülerinnen und Schüler könnten bei einem Sprachaufenthalt innerhalb der Schweiz ihre Kenntnisse in anderen Landessprachen aufbessern», so Atici, der Alain Berset im Bundesrat beerben möchte. Auch böten längere Ferien die Möglichkeit, durch niederschwellige Angebote Einblicke in die Berufswelt zu erhalten, was später hilfreich bei Berufswahl und -einstieg sein könne.

Bürgerliche lehnen längere Sommerferien ab

Atici sieht aber auch, dass lange Sommerferien für einige Familien problematisch seien. «Deshalb ist es wichtig, Betreuungsangebote für Kinder weiter auszubauen.» Auch SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr sieht an dieser Stelle ein grosses Problem: «Für Familien mit zwei arbeitenden Elternteilen ist die Vereinbarkeit von Berufsleben und Sommerferien heute schon schwierig.»

Mehr Ferien würden auch mehr Kosten bedeuten, was für einige Eltern schwer stemmbar sei. «Die Kinder wollen etwas unternehmen, man muss ihnen während dieser Zeit auch etwas bieten.» Mitte-Nationalrätin Marianne Binder-Keller konkretisiert: «Es kann sich ja nicht jede Familie monatelange Sprachaufenthalte leisten.»

Zudem gehe während so langer Ferien viel Schulstoff vergessen, so Gutjahr. Je länger diese seien, desto mehr gehe verloren. «Besonders, wo zu Hause kein Deutsch gesprochen wird, wären die Rückschritte bei noch längeren Sommerferien immens», ist sie überzeugt.

Deshalb sehe sie in keiner Weise ein, dass alle Kantone die Ferien verlängern würden. «Ich finde eher, dass Kantone mit langen Ferien diese verkürzen sollten.»

Binder-Keller betont, dass die Diskussion um die Länge der Sommerferien nicht auf die Bundesebene gehöre. «Das ist eine Sache der Kantone, die halt auch ihre Traditionen haben. Dem Tessin vorzuschreiben, wie es seine Ferien zu gestalten haben, ist jetzt, mit Verlaub, schon ziemlich übergriffig.»

