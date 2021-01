Am Wochenende machten Bilder von langen Warteschlangen vor Talstationen die Runde. Nun wird Kritik am Wintersport-Tourismus laut. Die Schweiz gehe mit den offenen Skigebieten und Hotels ein Risiko ein, sagt der Berner Nationalrat Lorenz Hess.

Entscheid vom Bundesrat gefordert

Nachdem in St. Moritz zwei Luxushotels unter Quarantäne stehen und es in Wengen zu Infektionen mit der neuen Mutation gekommen ist, findet der BDP-Politiker, dass es Zeit ist zum Handeln. «Um wenigstens die spätere Skisaison noch zu retten, sollte sich die Schweiz überlegen, die Skigebiete und die Hotels in den Tourismusorten für mindestens zwei Wochen zu schliessen», sagt Hess dem «Tages-Anzeiger». So einen Entscheid müsse aber der Bundesrat fällen und nicht die einzelnen Kantone. CVP-Nationalrat Martin Candinas findet diese Massnahme übertrieben. «Wenn wir jetzt vorschnell in Hyperaktivismus verfallen, trägt das die Bevölkerung nicht mit», sagt er.