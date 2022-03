Ukraine-Krieg – Politiker fordern unkomplizierte Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen

Eine ukrainische Familie, die in die Schweiz geflüchtet war, musste sieben Stunden warten , bevor sie sich in einem Bundesasylzentrum registrieren konnte. Dies, obwohl Bundesrätin Karin Keller-Sutter kurz zuvor gesagt hatte, die Schweiz wolle ukrainische Flüchtende unbürokratisch aufnehmen. Derzeit ist eine Verordnung in der Vernehmlassung, um ukrainischen Geflüchteten den Schutzstatus zu verleihen (siehe unten).

Konkret fordert Gredig eine Willkommenskultur, Integrationsmassnahmen, Reisefreiheit und das Wegkommen von starren Verteilschlüsseln auf die Kantone. «Es macht keinen Sinn, wenn jemand Verwandte in Zürich hat und dann in ein Asylzentrum ins Tessin kommt. Und es muss möglich sein, dass Geflüchtete etwa Verwandte in Deutschland hürdenfrei besuchen können.» Die GLP werde darauf pochen, dass diese Punkte in der Verordnung, die der Bundesrat derzeit ausarbeitet, berücksichtigt werden.