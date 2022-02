Umwelt  – Politiker fordern Unternehmen wegen Corona-Müll zum Umdenken auf

«Der Schutz der Gesundheit musste gegen jenen der Umwelt abgewogen werden», sagt Michael Ryan von der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Economiesuisse und rechte Politiker wehren sich: «Die Unternehmen wissen schon, was sie tun.»

Zehntausende Tonnen Müll fielen alleine durch die medizinischen Einwegprodukte an.

Die Corona-Pandemie hat laut WHO bereits bestehende Probleme im Umgang mit natürlichen Ressourcen eindrücklich aufgezeigt.

144’000 Tonnen Abfall von Impfdosen, 2600 Tonnen von Test-Kits und 731’000 Liter chemischer Abfälle – so die Bilanz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezüglich global angefallener medizinischer Abfälle im Gesundheitswesen während der Corona-Pandemie.

Dass Gesundheitseinrichtungen «schwerwiegende Probleme» mit der Bewältigung des anfallenden Abfalls haben, ist gemäss WHO nicht erst seit Corona bekannt. «Die Problematik hat sich aber deutlich verschärft. In der Pandemie galt es, den Schutz der Gesundheit gegen jenen der Umwelt abzuwägen», wird Michael Ryan von der WHO zitiert.