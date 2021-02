Im Dezember 2015 ermorderte Thomas N. in Rupperswil AG vier Menschen auf grausamste Art und Weise. Er wurde 2018 zu lebenslanger Haft inklusive Verwahrung verurteilt.

Der Fall Rupperswil beschäftigt die Schweiz auch fünf Jahre nach der Tat noch. Am 21. Dezember 2015 hat der damals 32-jährige Thomas N.* in Rupperswil AG vier Menschen brutal getötet. Im Mai 2016 wurde der Schweizer in Aarau verhaftet. Er wurde wegen mehrfachen Mordes und weiterer schwerer Delikte zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem wurde eine Verwahrung angeordnet.