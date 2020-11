Einige Parlamentarier sind der Meinung, dass die Empfehlungen von Experten in der Corona-Krise zu kurz kommen. Es brauche jedoch die bestmögliche Lösung, sagt eine Grünen-Nationalrätin.

Martin Ackermann, Präsident der wissenschaftlichen Covid-19-Taskforce des Bundes, orientierte an einer Medienkonferenz über die aktuelle Lage im Kampf gegen das Virus.

Darum gehts Politiker wollen der Wissenschaft in der Regierung mehr Raum geben.

«Die Behörden müssen jetzt noch mehr auf die Wissenschaft hören. Sonst lässt sich diese Krise nicht eindämmen», fordert SP-Nationalrätin Yvonne Feri.

Um die bestmögliche Lösung zu finden, müssten die Behörden auch bereit sein, auf die Expertise der Wissenschaftler zu vertrauen, sagt Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan.

Andere Politiker halten dagegen und warnen vor unverhältnismässigen Massnahmen.

Auch rund zehn Tage nach den verschärften Massnahmen des Bundesrats greift das Coronavirus in der Schweiz um sich. Die Taskforce sprach an der Medienkonferenz vom Freitag Klartext. «Meine Damen und Herren, lassen Sie es mich deutlich sagen, die Taskforce hat keine wissenschaftlichen Hinweise, dass die Massnahmen ausreichen», sagte Martin Ackermann, Präsident der wissenschaftlichen Covid-19-Taskforce des Bundes.

Die Schweiz befindet sich laut Ackermann in einer riskanten Situation, weil man nicht weiss, ob es gelingt, den R-Wert (die Reproduktionszahl, Anm. der Red.) innert nützlicher Frist wieder unter eins zu drücken. «Was unsere Wirtschaft bedroht, ist das Virus, nicht die Massnahmen.» Die Taskforce trete zurzeit auch als warnende Stimme auf, so Ackermann. Es sei Sache der Politik und der Behörden, wie sie mit wissenschaftlichen Erkenntnissen umgingen und welche Schlüsse sie daraus ziehen würden.

«Riskieren weniger, Glaubwürdigkeit zu verlieren»

«Die Behörden müssen jetzt noch mehr auf die Wissenschaft hören. Sonst lässt sich diese Krise nicht eindämmen», fordert SP-Nationalrätin Yvonne Feri. Die Taskforce wisse über die gesundheitlichen und wissenschaftlichen Belange am besten Bescheid. Feri ist zuversichtlich, dass ihre Forderung umgesetzt wird. «An unserer letzten Sitzung mit der Gesundheitskommission hatte ich den Eindruck, dass Alain Berset die Wissenschaft sehr ernst nimmt.»

Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan schliesst sich dem Ruf an. «Am Ende kommen die Behörden oft auf das zurück, was die Wissenschaft schon von Anfang an empfahl», sagt sie. Es müsse sich um das Finden der bestmöglichen Lösung handeln. Deshalb müssten die Behörden auch bereit sein, auf die Expertise der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu vertrauen.

«Damit riskieren wir als Land auch weniger, die Glaubwürdigkeit in der Krise zu verlieren», so Arslan. Gerade in einer Gesundheitskrise müsse der Rat der Wissenschaft eine tragende Rolle spielen. «Handelt man nicht rasch, kann es zu gravierenden Fehlern kommen und viele Opfer geben.»

Hochjubeln von Experten sei falsch

Andere Politiker hingegen halten keinen verstärkten Einfluss der Wissenschaft für nötig. «Die Taskforce prägt die Entscheidungen der Behörden zentral mit», sagt Grünen-Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber. Es sei falsch, in einer noch nie da gewesenen Krise wie der aktuellen gewisse Experten als Allwissende hochzujubeln und andere als Unwissende abzustempeln.

«Die Stimmung in der Bevölkerung wird giftiger», so Prelicz-Huber. Es gebe Menschen, die einen sofortigen Lockdown forderten, und andere, die alle Massnahmen «einen Seich» fänden. «Es ist wichtig, dass wir in der Krise sorgsam umgehen und nicht davon ausgehen, dass es einer besser weiss als alle anderen.»

«Wissenschaftler lagen auch daneben»

Auch SVP-Nationalrat Franz Grüter sagt, dass sich die Behörden in der ersten Welle vor allem auf die Wissenschaft verlassen hätten. Dies habe zu unverhältnismässigen Massnahmen geführt. «Es gibt Menschen in Altersheimen, die sagen, sie würden lieber sterben, als sich wie in der ersten Welle nochmals so eingesperrt zu fühlen.» Inzwischen habe sich die Erkenntnis ergeben, dass die Massnahmen ein Balanceakt zwischen wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entscheiden seien.