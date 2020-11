Das Attentat eines Islamisten mit mehreren Toten und Schwerverletzten traf die Wiener Innenstadt am Montagabend völlig unerwartet. Experten schliessen solche Anschläge auch in der Schweiz nicht aus.

Das Attentat eines Islamisten mit mehreren Toten und Schwerverletzten traf die Wiener Innenstadt am Montagabend völlig unerwartet. Experten schliessen solche Anschläge auch in der Schweiz nicht aus. Rechtskonservative Politiker fordern nun, dass Schweizer Bürger einen erleichterten Zugang zu Waffen erhalten.

Die Empfehlungen des Bundesamtes für Polizei (Fedpol) reichten nicht mehr, so Rimoldi, Vorstandsmitglied der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (Auns) und FDP-Politiker. Das Fedpol rät im Fall eines Attentats: «Fliehen, verstecken, alarmieren». Laut Rimoldi sollten die Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz unter klaren Bedingungen Waffen tragen können: etwa nach einem Test der psychischen Verfassung und einem Praxistest.

Spezielle Bewilligung nötig

Für das Tragen einer Waffe in der Öffentlichkeit braucht es hierzulande derzeit eine spezielle Bewilligung. Vergeben wird diese nur unter besonderen Bedingungen, zum Beispiel an Sicherheitspersonal. Der Walliser SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor schliesst sich Rimoldi an. Bereits 2017 forderte der Präsident von Pro Tell in einer parlamentarischen Initiative ein Waffentragrecht für Bürger, kam damit jedoch nicht durch.