Homeoffice ist in der Corona-Krise ein globales Thema. Besonders viele Briten arbeiten von zu Hause aus. Ende Juli war erst ein Drittel der britischen Büroangestellten zurück am Arbeitsplatz. In Deutschland, Italien oder Spanien waren es zu dem Zeitpunkt bereits drei Viertel, wie eine Analyse der US-Bank Morgan Stanley zeigt.

Die Sandwich-Kette Pret A Manger kündigte an, dass sie einem Drittel ihrer Belegschaft kündigen werde. Laut dem Vorstandschef der Kette sind besonders Filialen in zentralen Lagen in London betroffen, die in der Vergangenheit zu den gewinnträchtigsten gehörten. Auch der Konzern SSP, der mit Caffè Ritazza und Upper Crust vor allem an Bahnhöfen und Flughäfen zu finden ist, strich 5000 Jobs.