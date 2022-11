Politiker kritisieren milde Urteile für Klimaaktivisten

Sechs Personen blockierten am Samstag die Lorrainebrücke in Bern. Es ist bereits die zehnte Strassenblockade von Renovate Switzerland innerhalb eines Monats.

Doch die Gerichtspraxis dazu ist nicht einheitlich. So gab es in mehreren Kantonen Blockade-Fälle, in denen Gerichte Freisprüche ausgesprochen haben. Ein Zürcher Bezirksrichter verkündete zudem, künftig keine Verurteilungen mehr in Fällen von zivilem Ungehorsam von Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten auszusprechen, wie die «Republik» kürzlich berichtete.