SVP-Versammlung in Brugg «Politiker kritisieren Nachtleben, halten sich aber selbst nicht an Regeln»

Eine Versammlung der SVP in Brugg geriet wegen des Schutzkonzepts in die Schlagzeilen. Auch beim Nachtleben stösst der Anlass auf Kritik.

Die SVP-Delegiertenversammlung sorgt für Unverständnis. Ohne Maske und mit nur geringem Abstand haben die Delegierten am Samstag in Brugg AG die Nationalhymne gesungen , wie auch ein Video zeigt. In der Nachtleben-Branche stösst das ebenfalls auf Kritik. «Es ist ein Schlag ins Gesicht», sagt der Zürcher Nightlife-Experte Alex Flach.

Dem Nachtleben habe die Politik in den vergangenen Wochen immer wieder vorgeworfen, eine Spassgesellschaft zu sein und verantwortungslos zu handeln. Nun halte sich die Politik aber selbst nicht an die geltenden Regeln. «Von diesen Politikern Verantwortungslosigkeit vorgeworfen zu kriegen, ist, wie wenn man vom Vater beim Rauchen erwischt wird und dieser danach selbst eine Zigarette anzündet.»

«Nachtleben hält sich an Vorgaben»

Es sei aber auch als Bürger ein Affront, so Flach. «Die Bevölkerung soll sich an die Regeln halten, die wählerstärkste Schweizer Partei macht es aber nicht.» Auch im Nachtleben halte man sich an die Vorgaben: «Es gibt Clubs, in denen alle eine Maske tragen. Auch das Tracing funktioniert jetzt gut.»