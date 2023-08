Tamedia-Umfrage: Schweizer Politiker über Interessenkonflikte

Die Befragten berichten auch davon, dass Bauaufträge an Firmen gegangen seien, in denen Parlamentsmitglieder wichtige Positionen innehätten, etwa einen Sitz im Verwaltungsrat.

In diesen Bereichen gibt es die meisten Interessenkonflikte

Staatsaufträge und Subventionen: Zahlreiche Politikerinnen und Politiker berichten in der Umfrage davon, dass Bauaufträge an Firmen gegangen seien, in denen Parlamentsmitglieder wichtige Positionen innehätten, etwa einen Sitz im Verwaltungsrat. «Geht man den einzelnen Fällen nach, zeigt sich, dass sich viele der Beispiele in einer Grauzone abspielen», schreiben die Tamedia-Zeitungen. Es sei schwierig, immer zweifelsfrei nachweisen zu können, dass die betroffenen Politiker bei wichtigen Entscheidungen in den Ausstand getreten seien.