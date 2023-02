Politiker sagen dem E-Trottinett-Chaos in den Städten den Kampf an

Seit einigen Jahren kann in den Schweizer Grossstädten mit elektrischen Trottinetts rumgefahren werden.

In mehreren Städten ärgern sich Leute über Chaos und Sicherheitsrisiken wegen E-Trottinetts.

Trottinetts gehören seit einigen Jahren zum städtischen Bild. Manche ärgern sich darüber, weil sie an unpassenden Orten parkiert werden oder zu schnell unterwegs sind . In mehreren Städten sollen nun die Regeln verschärft werden .

Wetzikon hat die Trottinetts nach einer Versuchsphase wieder abgeschafft – wegen zu vieler Reklamationen und zu kleiner Nachfrage. Andere gehen nicht so weit. Verbieten würde er es nicht, sagt der Basler SVP-Grossrat Beat Schaller. Doch er verlangt vom Regierungsrat, dass er Ordnung schafft. «Es braucht Parkverbot-Zonen für diese Art von Fahrzeugen.» Es gehe sowohl um das Stadtbild als auch um die Sicherheit der Fussgänger , etwa ältere und sehbehinderte Personen. Schallers Vorstoss wird von links bis rechts unterstützt.

Ärgernis in Bern

Nicht nur wegen der Ordnung, sondern auch mit Blick auf die Sicherheit stören E-Trottinetts. Sie haben in den letzten Jahren zunehmend Unfälle verursacht (siehe Box). «Ich verstehe Städte wie Barcelona oder Kopenhagen, welche die E-Trottis aus der Stadt verbannt haben, oder auch Städte wie Luzern, die sich dieser Plage nicht aussetzen wollen», sagt SP-Nationalrat Matthias Aebischer. Luzern wollte keine E-Trottinetts auf Stadtgebiet, anders als die anderen grossen Schweizer Städte. «E-Trottinetts sind primär ein Problem für die Fussgängerinnen und Fussgänger, denn sie verkehren vor allem auf Trottoirs und in Fussgängerzonen», sagt Aebischer.

FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen, wie Aebischer aus Bern, ärgert sich ebenfalls über den Wildwuchs auf Plätzen und Trottoirs. «Wir haben hier ein Vollzugsproblem. Wenn die Städte ebenso viel Zeit in die Ordnung von Velos und E-Trottis investieren würde wie ins Verteilen von Parkbussen, dann hätten wir Ordnung.» Doch wegen der Laissez-faire-Politik stünden diese Trottis wie auch Velos überall herum, «eine Verluderung der Sitten». Es brauche spezielle Abstellzonen für E-Trottinetts.

Genau dies soll es in der Stadt Bern geben, wie Verkehrsplaner Karl Vogel auf Anfrage von 20 Minuten sagt. Langfristig seien sogenannte Mobility Hubs geplant, wo alle Verleihsysteme, auch für Trottinette, gebündelt werden. Die Neuerung sei jetzt in Arbeit.

Auch in Zürich gibt es weitere Anpassungen, wie Nadja Häberli vom Sicherheitsdepartement sagt. Bei Grossanlässen wie der Street Parade soll es Einschränkungen geben.

Zwischen 2019 und 2021 stieg die Zahl der Unfälle mit E-Trottis um ein Vielfaches, wie die Unfallstatistik des Bundes zeigt. So stieg die Zahl der Leichtverletzten von 75 auf 231, diejenige der Schwerverletzten von 14 auf 89. 2019 gab es zwei Todesopfer, in den darauffolgenden Jahren keine mehr.

Auch bundesweite Regeln sind ein Thema

Auch auf nationaler Ebene sind Einschränkungen bei den E-Trottinetts ein Thema. Das sagen mehrere SVP-Nationalräte. So etwa der Aargauer Transportunternehmer Benjamin Giezendanner. Mit Blick auf die Unfallzahlen fordert er von der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) eine Kampagne, um für die Sicherheitsrisiken bei den E-Trottinetts zu sensibilisieren. Es herrsche ein Wildwuchs und die Leute seien sich der Gefahren viel zu wenig bewusst.

Ebenso äussert sich der Zürcher Mauro Tuena. Er will mit dem Bundesamt für Strassen die rechtliche Lage und Handlungsmöglichkeiten auf nationaler Ebene abklären. «Es ist kein lokales Problem», sagt Tuena. In Zürich rege er sich oft auf über E-Trottinett-Fahrer. «Die Leute fahren zu zweit oder dritt, manche alkoholisiert oder viel zu schnell und auf Trottoirs, total unverantwortlich.» Er appelliere an die Eigenverantwortung, sagt Tuena. Denn sonst werde es «drastische Einschränkungen seitens Gesetzgeber» geben.