Alle Angaben ersichtlich - Politiker tweetet Bild von Impfnachweis und wird vom Kanton gerügt

Der Kanton Baselland rügte den CVP Landrat per Antwort und empfahl ihm, das Foto zu löschen.

Viele freuen sich über ihre frisch erhaltene Corona-Impfung und posten dies rege auf ihren Social Media-Accounts. Auch der Baselbieter CVP-Landrat Markus Dudler freute sich über seinen «ersten Schuss» per Twitter und teilte dazu ein Foto seines Impfnachweises. Jedoch übersah er, dass all seine persönlichen Daten auf dem Bild ersichtlich waren.

Markus Dudler steht zu seinem Fehler. «Ich habe dieses Bild in meiner Euphorie getweetet», so der Landrat. Die Message für die Impfung sei ihm wichtiger gewesen. Er habe nicht daran gedacht, dass alle Daten ersichtlich waren. «Die meisten Angaben sind sowieso auch auf der Webseite des Landrats ersichtlich», so der Baselbieter. Trotzdem sei er von der Landratskanzlei darauf hingewiesen worden, dass es nicht sinnvoll sei, dies zu veröffentlichen. «Ich war kein Vorbild für die Bevölkerung, wie man mit seinen Daten umzugehen hat», sagt Dudler.