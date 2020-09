Am Montagmorgen hat der FC Basel Patrick Rahmen als zweiten Assistenztrainer von Ciriaco Sforza verpflichtet. Rahmen war vier Jahre lang in Deutschland beim Hamburger SV und zuletzt zwei Jahre beim FC Aarau gewesen. Vor allem aber ist der 51-Jährige ein gebürtiger Basler.

Als solcher ist er besonders geeignet, für Identifikation zu sorgen, die dieser FC Basel so dringend braucht. Denn seit Bernhard Burgener den Club 2017 übernommen hat, hat sich der Verein von seinem Anhang entfernt.

Eine prominente Liste

Der Graben zwischen dem Besitzer und den Fans ist so gross geworden, dass eine Gruppe von rund 20 Personen die Aktion «Yystoo für e FCB» ins Leben gerufen hat. Zusammengefasst will die Aktion, dass der Verein in neue Hände gelangt.