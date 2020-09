«Clubs sind jetzt schon schwer angeschlagen»

Marc Gianola, CEO des Hockeyclubs Davos, bezeichnet sich als «ein Fan von Lösungen für Probleme». Er sagt aber: «Diese Massnahme löst keine Probleme.» Wenn die Stadien nur zur Hälfte gefüllt werden dürften, sei der Abstand so oder so einfach einzuhalten, glaubt Gianola: «Viele alkoholisierte Leute auf engem Raum wären ein Problem, das sehe ich ein. Wenn man uns aber schon die Auflage macht, dass die Stadien nicht gefüllt werden dürfen, sollten uns keine weiteren Einschränkungen wie ein Alkoholverbot auferlegt werden.» Die Massnahme treffe die so oder so schon schwer angeschlagenen Hockeyclubs hart: «Bier ist die wichtigste Einnahmequelle im Catering-Bereich an einem Hockeymatch. Ich glaube nicht, dass dieser Umsatz mit nichtalkoholischen Getränken kompensiert werden kann.»