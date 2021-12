keinFoodimZug – Kommt wegen Omikron das Ess- und Trinkverbot im ÖV?

Auch SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen (BE) ärgert sich über Zugpassagiere, die ein Sandwich langsam essen, um die Maskenpflicht zu umgehen. Sie hält ein vorübergehendes Konsumationsverbot in Zügen deshalb für richtig.

Mit der hochansteckenden Mutante Omikron gerät das Essen und Trinken in den Zügen wieder in den Fokus, zumal mit Einführung der flächendeckenden 2G-Pflicht in Restaurants, sie gilt auch in SBB-Speisewagen, nur noch Geimpfte und Genesene Einlass erhalten. In den anderen Abteilen darf man jedoch die Maske ausziehen, wenn man essen oder trinken will. Das ärgert manche.