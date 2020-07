Corona-Chaos in Basel

Politiker wartete fünf Tage auf sein Corona-Testresultat

Der Basler Unternehmer und SP-Grossrat Daniel Sägesser musste geschlagene fünf Tage auf sein Corona-Testergebnis warten. Auch um die Öffnungszeiten des Corona-Testzentrums des Universitätsspital Basel übers Wochenende herrscht Verwirrung.

Er habe soeben den Glauben an das Contact Tracing verloren, schreibt der Basler SP-Grossrat Daniel Sägesser am Samstag auf Facebook. Das berichtet Telebasel. Drei Tage nach seinem Corona-Test am Mittwoch sollte ihm eigentlich das Resultat vorliegen, wurde ihm versprochen. Dann kam aber das Wochenende dazwischen: «Angenommen ich bekäme nun am Montagmorgen – fünf Tage nach dem Test – ein positives Resultat, welchen Wert hat dann das Contact Tracing noch?», fragt er.

Am Montag erhielt Sägesser auf Nachhaken den negativen Befund. Nicht das Labor hat so lange für die Auswertung gebraucht, er wurde während vier Tagen einfach nicht informiert. Das Ergebnis liege bereits seit Mittwochabend vor, schreibt er.

Resultat innert 24 Stunden gefordert

Die negativen Ergebnisse würden laut Sägesser aber verschleppt. Er bemängelt, dass sich negativ getestete Personen ohne Not mehrere Tage isolieren müssten. «Passiert dies bei einer grossen Anzahl Personen, ist der daraus resultierende volkswirtschaftliche Schaden immens», so der Solar-Unternehmer. «Ich werde meine Angestellten anweisen, nach einem allfälligen Corona-Test spätestens nach 24 Stunden beim Test-Center anzurufen», sagt der Grossrat gegenüber Telebasel.

Sägesser stellt die Forderung aber auch direkt an die Behörden: «Ich fordere für Basel den 24-Stunden-Test: Spätestens 24 Stunden nach dem Abstrich muss das Resultat unabhängig vom Wochentag bei der geprüften Person eintreffen», so der SP-Politiker. Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger versprach indes auf Facebook, dem nachzugehen.

Verwirrung um Tests am Wochenende

Derweil herrscht in der Facebook-Gruppe «Gärn gschee – Basel hilft» Verwirrung über die Öffnungszeiten des Corona-Testzentrums des Universitätsspital Basel (USB). Ein Mitglied der Gruppe teilte nämlich die Information, die sie von der Medizinischen Notrufzentrale erhalten habe: «Ich habe erfahren, dass in Basel-Stadt am Wochenende keine Tests mehr durchgeführt werden», schrieb sie am Wochenende in die Gruppe.