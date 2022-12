Politiker werden Paten von zum Tod verurteilten Iranern

Damit wollen sie öffentliche Aufmerksamkeit generieren. In vielen Städten der Welt, im Bild in New York, gibt es immer wieder Demos gegen das iranische Regime.

Die Gruppe hat sich in der Wintersession gebildet, mit dabei sind Sibel Arslan (Grüne), Marianne Binder (Mitte), Doris Fiala (FDP), Corina Gredig (GLP), Fabian Molina (SP) und Lilian Studer (EVP). Laut Mitteilung übernehmen sie individuelle Patenschaften für Menschen, die vom islamischen Regime in menschenrechtswidrigen Schnellverfahren ohne Zugang zu Verteidigung zum Tode verurteilt worden sind.

Wegen «Krieg gegen Gott» zum Tode verurteilt

So übernimmt etwa Doris Fiala die Patenschaft für Akbar Ghafari, der in Teheran verhaftet worden sei, weil er Protestierenden bei sich zu Hause Schutz gewährt habe. Tagelang sei er in Einzelhaft gefoltert worden. Obwohl er Analphabet sei, sei er gezwungen worden, ein Geständnis zu unterschreiben, in dem er sich für den Mord an einem Sicherheitsbeamten schuldig bekenne. Wegen dieses falschen Geständnisses drohe ihm, wegen «Krieg gegen Gott» angeklagt und zum Tode verurteilt zu werden.