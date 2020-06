vor 15min

Pflegeinitiative

Politiker werden mit Strümpfen überhäuft

Comedian Michael Elsener rief dazu auf, Parlamentariern Strümpfe oder Socken zu schicken, um den Unmut über die abgeschwächte Pflegeinitiative zu äussern. Die Empfänger verärgert die Post.



von Thomas Mathis, Bettina Zanni

Darum gehts Der Ständerat schwächte den indirekten Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative ab.

Davon betroffen ist auch der Wunsch nach mehr Selbstständigkeit der Pflegenden. Für einen Kompressionsstrumpf etwa braucht es heute die Unterschrift eines Arztes.

Comedian Michael Elsener rief in einem Video dazu auf, gewissen Politikern Strümpfe und Socken zu schicken.

Die Politiker verärgert die Post.

Strumpf-Post – so heisst eines der neusten Videos von Comedian Michael Elsener. Darin fordert er die Pflegenden der Schweiz auf, den National- und Ständeräten der Gesundheitskommission per Post Strümpfe oder Socken zu schicken. Namentlich erwähnt er Ruth Humbel (CVP), Albert Rösti (SVP), Paul Rechsteiner (SP), Erich Ettlin (CVP), Verena Herzog (SVP), Regine Sauter (FDP), Josef Dittli (FDP) und Damian Müller (FDP).

«Nach der Woche in Bern habe ich heute Abend zu Hause haufenweise Socken vorgefunden, darunter auch schmutzige. Zudem ist die meiste Post anonym», sagte Humbel am Freitag zu 20 Minuten. Die Aktion möge gut gemeint sein, sei aber miserabel gemacht und habe sie sicher nicht zugunsten der Initiative umgestimmt. «Ich habe alles in den Abfall geworfen.»

«Teilweise sind sie nicht sauber»

Auch Erich Ettlin erhielt Post. «Die Strümpfe sind leider für den Kehricht bestimmt. Teilweise sind sie nicht sauber, gebraucht und nur Einzelpaare. Ich hätte sie sonst gerne in die Kleidersammlung gegeben und damit einem guten Zweck zugeführt», so Ettlin. Nicht erfreut ist auch Verena Herzog. Von der Aktion halte sie sehr wenig. «Denn diese Aktion ist zwar vielleicht schnuckelig, aber auch etwas schmuddelig und zeugt nicht besonders von Hygieneverständnis.» Zudem sei sie alles andere als ressourcenschonend. «Denn fast immer wurde nur eine Einzelsocke verschickt und ist somit kaum verwendbar.» Drahtzieher der Aktion ist Elseners Firma Pointenbauer GmbH. An disese werde sie die Strümpfe auch zurückschicken, so Herzog.

Ob auch die anderen Politiker Strumpf-Post erhalten haben, konnte 20 Minuten nicht in Erfahrung bringen. Sie liessen eine entsprechende Anfrage unbeantwortet.

Indirekter Gegenvorschlag abgeschwächt

Hintergrund des Aufrufs ist die Pflegeinitiative. Kürzlich hat der Ständerat den indirekten Gegenvorschlag zur Initiative abgeschwächt. Davon betroffen ist auch der Wunsch nach mehr Selbstständigkeit der Pflegenden. Für einen Kompressionsstrumpf etwa braucht es heute die Unterschrift eines Arztes. Kritiker sagen, dass mehr Selbstständigkeit zu mehr Kosten führe.

«Mit Pflästerlipolitik kommen wir nirgends hin», sagt Elsener im Video. Viele Politiker könnten sich nicht vorstellen, wie die Arbeitsbedingungen der Pflegenden seien. Obwohl sie dieses Jahr schon zu viel gearbeitet hätten, brauche es nochmals ihren Einsatz: «Schickt den Politikern der Gesundheitskommission einen Kompressionsstrumpf oder irgendeinen Strumpf oder Socken.» Die Kompressionsstrümpfe würden bekanntlich für eine bessere Durchblutung des Herzens sorgen. «Das ist dringend nötig.»

«Solche Massenpost ist ärgerlich»

Die Aktion hat die Politiker nicht umgestimmt. Ruth Humbel: «Solche Massenpost ist ärgerlich. Ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass sie bei jemandem einen Meinungsumschwung für die Initiative bewirkt.» Der indirekte Gegenvorschlag bringe eine Ausbildungsoffensive mit gegen einer Milliarde Franken von Bund und Kantonen für die nächsten acht Jahre und stärke die Pflege in verschiedener Hinsicht. «Lehnen die Initiantinnen diesen indirekten Gegenvorschlag ab, haben sie auf Jahre hinaus gar nichts.» Laut Humbel dürfte die Abstimmung über die Initiative im nächsten Jahr stattfinden. «Ich gehe auch davon aus, dass sie angenommen wird. Dann beginnen die Arbeiten aber von vorne.»

Auch Verena Herzog sagt: «Wenn ich mich von so orchestrierten Aktionen beeinflussen liesse, wäre ich am falschen Platz.» Erich Ettlin sagt, er habe das Video von Michael Elsener gesehen und sofort seine Tochter angerufen, die in der Pflege arbeite. «Ich fragte sie, ob das mit den Stützstrümpfen wirklich so sei. So schlimm ist es nicht, es braucht einmalig eine Verschreibung vom Arzt, dann kann man auf Krankenkassenkosten zwei Stützstrümpfe pro Jahr beziehen. Die Pflegenden müssen nicht jedes Mal den Arzt fragen, ob sie einen Stützstrumpf anziehen dürfen.»