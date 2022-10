Prämienschock: Politiker wollen Homöopathie aus der Krankenkasse kippen

Das sagen die Gegner

Nicht alle wollen die Homöopathie aus der OKP streichen. «Nimmt man die Homöopathie raus, spart man am falschen Ort», sagt SVP-Nationalrätin Yvette Estermann. Sie fordert, dass die gewichtigen Kostentreiber eruiert und offengelegt werden. Der Homöopathieverband Schweiz wehrt sich vehement gegen das Vorhaben. Es stimme nicht, dass Homöopathie keine Wirksamkeit habe. «Für die Aufnahme in die Grundversicherung mussten Wirksamkeitsnachweise in der Form diverser Studien eingereicht werden und der Bundesrat hat diese Nachweise anerkannt», sagt Beatrice Soldat-Braun. Ansonsten wäre die Homöopathie nie in die OKP aufgenommen worden. «Der Haken ist, dass man zwar nachweisen kann, dass Homöopathie wirkt, aber keine wissenschaftliche Erklärung hat, warum sie wirkt», sagt Soldat-Braun.