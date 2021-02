Die Wirtschaftskommission des Nationalrates will, dass nur noch Bundesrat und Parlament die Öffentlichkeit über die Covid-19-Massnahmen informieren. Dies soll nun im Gesetz festgehalten werden, wie die Kommission am Wochenende mitteilte. Der Artikel zielt in erster Linie auf die wissenschaftliche Covid-Taskforce des Bundes und soll in den kommenden Wochen verabschiedet werden.