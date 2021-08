«Geisterspiele, Forfait-Niederlagen oder drakonische Geldstrafen» - Politiker wollen Stadion-Rassisten hart bestrafen

FCSG-Fans stehen unter Rassismus-Verdacht: Am Samstagabend wurde der Sion-Goalie Timothy Fayulu laut seinem Teamkollegen Serey Dié rassistisch beleidigt . Fayulu sei nach dem Spiel weinend in der Garderobe gesessen.

«Für mich gilt Nulltoleranz»

So auch Alt-EVP-Grossrat Ruedi Löffel, der sich auf Twitter zum Vorfall äussert . Zu 20 Minuten sagt er: « Was auch immer passiert ist: Es muss gravierend gewesen sein, sonst hätte Goalie Fayulu nicht mit Tränen reagiert. » Löffel erwartet ein e ntschlossenes Durchgreifen des Verbandes und der Fussballclubs, um ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern. « Solche Vergehen müssen gravierende Konsequenzen haben: Nicht nur für das Individuum, sondern auch für den Club » . Für ihn gilt Nulltoleranz. « Forfait-Niederlagen, Geisterspiele oder drakonische Geldbussen wären denkbar. » Nur wenn rigorose Strafen drohen, werden Clubs und Fangruppierungen laut Löffel alles daran setzen, dass solche Vorfälle nicht mehr geschehen. «Erst wenn Sportverbände klare Regeln haben und diese konsequent durchsetzen, bekommt man das schwelende Rass i smus-Problem i n den Griff .»

Problematik muss anerkannt und verurteilt werden

«I ch finde es jenseits. Es tut mir sehr leid für Fayulu, einen solchen verbalen Angriff wohl einmal mehr erleben zu m ü ss en» , sagt Grüne -Nationalrätin Sibel Arslan gegenüber 20 Minuten. Solche Vergehen müssten sofort juristisch verfolgt werden – und zwar nicht von der betroffenen Person selbst , sondern in diesem Fall vom Fussballclub. « Die Rassismusp roblematik muss anerkannt und von allen Seiten klar verurteilt werden: Fussballclubs, die Politik und jede einzelne Person kann dafür einstehen, dass Rassismus in unserer Gesellschaft keinen Platz hat. Deshalb ein Lob an die Kurve, die sich klar von Rassismus distanziert hat.» Fayulu verdiene jetzt Anerkennung für seine Leistungen, Unterstützung in der schwierigen Zeit und eine Entschuldigung von jenen, die jegliche Grenzen masslos übersc h ritten h ätten, so Arslan.